Har du ikke bunad? Her er 16 tips som gjør deg festfin

Mens gutta nærmest ikke kan gå feil med en klassisk dress på 17. mai, kan det være litt av en jungel der ute for oss kvinner som ikke har en staselig bunad lett tilgjengelig i skapet.

For man skal jo gjerne pynte seg litt på denne sangfylte og jeg-teller-ikke-hvor-mange-is-jeg-har-spist-dagen.

Har du ennå ikke funnet ut hva du skal ha på deg, kan du forhåpentlig finne litt inspirasjon her!

Og du! Hvis været glimrer til fra sin beste side, kan du til og med droppe strømpebuksa!

Slik dekker du 17. mai-bordet Tom for ideer? Både norgesglass og iskremkjeks kan være redningen.

Buksedress

Om du ikke er i kjolehumør, og gjerne vil dekke til beina om varmegradene ikke slår helt til, kan en buksedress eller et fint sett være tingen!

Du har for eksempel denne røde buksedressen fra Bikbok, med en frisk rødfarge:

Et innlegg delt av BIK BOK Trondheim Torg (@bikboktrondheimtorg) April 27, 2018 kl. 10:47 PDT

Eller denne, med en klar blåfarge fra Ginatricot?

Et innlegg delt av Gina Tricot (@ginatricot) April 25, 2018 kl. 3:53 PDT

Tre retter som gjør champagnefrokosten til en suksess På jakt etter retten som slår an på den store dagen? Her er tre enkle, men lekre småretter laget av kokk Martin Trana ved Scandic Nidelven for trd.bys lesere.

Også Companys kan by på en rød buksedress til nasjonaldagen:

Et innlegg delt av Companys Norge (@companysnorge) April 17, 2018 kl. 12:41 PDT

I tillegg har du denne fra Selected:

Et innlegg delt av SELECTED BYHAVEN (@selectedbyhaven) Mai 9, 2018 kl. 10:29 PDT

Kjole

Til en så staselig anledning som 17. mai er det fint med en kjole som ikke er alt for kort eller bar over bryst og skuldre. Og la oss være ærlige - det er sjelden været er fint nok i mai til at vi kan gå helt bananas med bar (gåse)hud.

Om du vil gå for en rent, hvitt uttrykk, kan du for eksempel gå for denne lille hvite fra Lounge?

Et innlegg delt av Lounge (@loungetrondheim) Mai 7, 2018 kl. 8:05 PDT

Disse mai-kakene gir deg vann i munnen Mai er festkakemåneden over alle. Noen av oss jubler over kakene som skal lages, pyntes og ikke minst spises, mens andre får svettetokter bare av tanken på å bli spurt om å bake kake til en av festdagene. Disse kakene vil få ethvert kakebord til å skinne og er i tillegg superenkle å lage!

Begge disse fotside kjolene kan du for eksempel finne hos Carma:

Et innlegg delt av Carma.no (@carma_no) Mai 10, 2018 kl. 11:02 PDT

Denne kjolen finnes også i andre farger, og du får den for eksempel hos Høyer:

Et innlegg delt av Høyer Trondheim (@hoyertrondheim) Mars 24, 2018 kl. 4:06 PDT

Du har også denne lette kjolen med blomsterprint hos Match:

Et innlegg delt av Match Trondheim Torg (@matchtrondheimtorg) April 11, 2018 kl. 11:52 PDT

Slik blir du hårfin til nasjonaldagen Fletter, krøller og blomster. Ellen Støen ved Salong Perlen i Trondheim råder deg til å bruke ekte blomster i håret på nasjonaldagen.

Skjørt eller shorts

Om du ikke finner den perfekte kjolen, kan en todelt løsning være midt i blinken. Finn et fint skjørt eller en deilig shorts, fortrinnsvis ikke av det korteste, trangeste laget, og sett det sammen med en matchende topp!

Hva med et matchende sett med skjørt og topp, lik dette fra Hennes & Mauritz?

Et innlegg delt av H&M (@hm) April 24, 2018 kl. 11:29 PDT

En lett og fargerik shorts som du finner hos Carma:

Et innlegg delt av Carma.no (@carma_no) Mai 8, 2018 kl. 11:02 PDT

Her er de hotteste interiørtrendene i sommer Overflod, varme og personlighet er blant stikkordene på sommerens interiørtrender.

Eller dette skjørtet med volanger fra Cubus:

Et innlegg delt av Cubus City Lade (@cubuscitylade) Mars 20, 2018 kl. 10:01 PDT

I tillegg kan skjørtet fra samarbeidet mellom blogger Eirin Kristiansen og Bikbok være et tips:

Et innlegg delt av BIK BOK Sirkus Shopping (@bikboksirkus) Mai 3, 2018 kl. 6:16 PDT

Sko

Det er rimelig kjipt å gå på en skikkelig blemme (ikke et helt utilsiktet ordspill) ved å velge feil type sko på en dag som nasjonaldagen. Hva er vel verre enn å gå og stå i timesvis i vonde sko?

Med andre ord er det kanskje ikke det lureste å anskaffe helt nye sko som ikke er blitt gått skikkelig inn ennå, men må du, så må du.

Om du vil komme deg litt opp i høyden, men til samme tid ivareta komforten, kan alle disse fra Zara være tingen!

Et innlegg delt av ZARA Official (@zara) April 25, 2018 kl. 1:29 PDT

Disse skoene, hos Bianco, har også ganske overkommelig høyde på hælene!

Et innlegg delt av Bianco Trondheim Torg (@biancotorget) Mai 8, 2018 kl. 7:52 PDT

Eller hva med disse fra Din Sko?

Et innlegg delt av #DinSko (@dinsko) Mai 8, 2018 kl. 1:40 PDT

Disse med åpen tå finner du hos Falkanger Sko:

Et innlegg delt av Falkanger Sko (@falkangersko) Mai 1, 2018 kl. 1:34 PDT