Se Mari sine flotte minihus - laget av ispinner!

- Jeg tenkte «kom igjen Mari, tenk». Det måtte jo være lite, ikke sant? forteller Mari til Trd.by.

Nå, to og et halvt år senere, er minihusene hennes laget av ispinner kjempepopulære.

Håpet på 100 likes

For et halvt år siden lagde Mari sin egen Facebook-side, og delte deretter et innlegg på en større DIY-side.

- Jeg hadde håpet på 100 likes, siden jeg vanligvis fikk 30-40 likes på min side, forteller Mari, som ble overrasket men fornøyd da innlegget bikket 8000 likes.

Bakgrunnen for minihusene var nemlig da hun flyttet fra et småbruk til en liten leilighet i Midtbyen. Arbeidsplassen for hobbyaktivitetene ble derfor begrenset til en arbeidspult på cirka en halvmeter.

Restaurant og utested kan miste skjenkeretten - Det er første gang etter 12 år med drift at bevillingen kan bli inndratt hos oss, sier daglig leder.

- Jeg brukte deretter mye tid på å forske på ulike teknikker på blant annet Youtube, forklarer hun og utdyper at hun liker små pirkearbeid.

- Jeg har også alltid vært en samler. Jeg tok blant annet med meg en og en halv liter lavasand fra Island, har kjøpet perler i Italia og plukket nøtter og kongler i Kongens gate. Da var det mange som stoppet og lurte på hva jeg holdt på med, flirer Mari.

Hun eksperimenter også med dekorasjon laget av ulike typer krydder. Timian for eksempel kan brukes som mose.

- Jeg fester også en marihøne på alle husene mine. Det er mitt kjennetegn siden jeg heter Mari, forteller den blide trønderen.

Rundt 7000 ispinner

Alle husene lager hun kun ved hjelp av papp og ispinner. I fjor lagde hun rundt 35 minihus, noe som utgjør omtrent 7000 ispinner.

- I snitt bruker jeg mellom 30 og 50 timer på hvert hus. Det ligger mye arbeid bak som kanskje ikke er synlig, forklarer hun.

I gjennomsnitt bruker hun mellom 100 og 300 ispinner på husene, alt etter hvor store husene skal være.

- For tiden jobber jeg døgnet rundt med husene, og jeg prøver å lage et hus i uka. Foreløpig ligger jeg an til å lage flere i år enn i fjor.

Hvilken skole har årets beste russelåt? Byåsen Charlottenlund Heimdal KVT Thora Storm Strinda Tiller Katta Melhus Malvik Du må velge et alternativ

Din stemme blir nå behandlet... Hvilken skole har årets beste russelåt? Byåsen �%

Charlottenlund �%

Heimdal �%

KVT �%

Thora Storm �%

Strinda �%

Tiller �%

Katta �%

Melhus �%

Malvik �% Du har allerede stemt 0 stemmer

- Hvor får du alle ispinnene fra?

- De kjøper jeg på Ebay for å gjøre det billigst mulig. Hobbyting er relativt dyrt.

Alt hun lager av hus lager hun for salg, og allerede har hun fått inn mange forespørsler om julehus. Så selv om vi befinner oss i mai måned, jobber Mari på spreng for å lage klar julehus til vinteren.

Det er også flere som har lurt på om hun kan holde kurs i hvordan hun lager husene, men Mari har bestemt seg for å holde kortene litt tett til brystet fram til hun har skaffet seg et navn.

Nye venner i hele verden

Mari har alltid vært av den kreative typen. Blant annet er hun utdannet spesialpedagog med fordypning i formgivning, og har også erfaring fra ei systue.

- Jeg begynte også å sy mine egne dukkeklær i en alder av 10-11 år.

Hun får ikke bare utløp for det kreative i sin nye hobby, det er også sosialt på tvers av kommune- og landegrenser.

- Jeg har fått venner i Sør-Afrika og Australia etter at jeg begynte med dette. Jeg har også en mentor i USA som gir meg gode råd og tips.

- Hva tenker du om responsen du har fått på husene?

- Det er morsomt, og det er så utrolig mange hyggelige folk.

Er det noe som engasjerer deg ekstra mye? Skriv til oss! Send debattinnlegg til trd.by@adresseavisen.no