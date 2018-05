Anton (24) var fulltidsstudent og varehussjef til samme tid: - Det ble svært hektiske måneder

Anton Kanistus er egentlig fra Sjøholt, et tettsted som ligger en halvtimes tid unna Ålesund. De siste fire årene har han derimot bodd her i Trondheim.

Forrige uke snakket vi med Maiken (23) som først ble butikksjef som 20-åring, og som i dag er kjøpmann.

Vi i Trd.by fikk tips om at vi burde snakke med Kanistus fra en imponert og fornøyd kunde, og slik svarer han på våre spørsmål om jobb og karriere:

1. Hvor jobber du, og hvilken stilling har du?

Jeg jobber hos Skeidar Lade og har stillingen daglig leder og varehussjef. Det har jeg vært i litt over ett år nå.

2. Hvilken utdanning har du?

Jeg har tatt en Bachelorgrad i Økonomi og Administrasjon hos Handelshøyskolen BI Trondheim, med ett semester i Paris hos Paris School of Business.

3. Hvordan fikk du jobben du har i dag?

Jeg startet som deltids møbelselger i 2014 ved siden av bachelorstudiene, og høsten 2016 flyttet jeg til Paris for å studere ledelse. Da jeg kom tilbake hørte jeg planer om at de skulle åpne et nytt varehus i Trondheim, og at det manglet i den sammenheng en varehussjef på Skeidar-butikken på Lade.

Ettersom jeg nærmet meg slutten av studiene mine (som også var relevante til stillingen), samtidig som jeg hadde noen års erfaring fra bransjen, ble jeg selv kontaktet og spurt om jeg var interessert i stillingen. Da hadde jeg fortsatt fire måneder igjen av studiene – som innebar flere innleveringer, eksamener og bacheloroppgave.

Jeg takket selvfølgelig ja, og selv om det ble fire svært hektiske måneder som både fulltidsstudent og varehussjef, kom jeg i mål med gode resultater.

4. Hva var din aller første jobb, og hvor gammel var du da du fikk den?

Min aller første jobb var som jordbærselger når jeg var 14-15 år gammel. Da solgte jeg jordbær fra Valldal på torget i Ålesund!

5. Hva er den største tabben du har gjort på jobb?

Jeg kommer ikke på noen store tabber, men jeg har sikkert gjort en del små feil. Jeg fikk bare noen timers opplæring før jeg ble kastet i det, så jeg har nok lært av alle småfeilene jeg har gjort i alle fall!

6. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen din?

Det som motiverer meg mest er fornøyde kunder, og følelsen av å tilby dem ordentlig god kundeservice. I et samfunn der tid er penger har kundeservice i flere bransjer blitt mye dårligere enn før, og kunder har fått lavere forventninger til hva som faktisk er god service.

Derfor synes jeg det er givende å strekke seg litt ekstra for kundene for at de skal føle seg godt behandlet, og slik at de kommer tilbake.

7. Hva er den største utfordringen med å være ung i arbeidslivet – og hva er fordelene?

Utfordringer kan være mangel på bransjeerfaringer, men som ung lærer man jo seg nye ting hver eneste dag.

Fordelene er at man har høy arbeidskapasitet, høy motivasjon og er sulten på å vise frem hva man er god for. Man har også større omstillingsevne enn de som kanskje har drevet med det samme i flere tiår, hvor endringer kan være utfordrende.

8. Hvordan vil medarbeiderne dine beskrive deg – og skiller det seg fra dine venners beskrivelse av deg? I så fall, på hvilken måte?

Kollegene tror jeg vil beskrive meg som hardtarbeidende, dedikert, rettferdig og litt «kontrollfreak» kanskje?

Vennene mine tror jeg ville beskrevet meg som lojal, omtenksom og avslappet.

9. Hva er dine beste tips for lykkes i arbeidslivet?

Kom deg tidlig ut i arbeidslivet! Uansett hvilken stilling du starter på, så er det mye lettere å jobbe seg oppover i en bedrift enn å komme rett som fersking inn til en god stilling.

Så vil jeg også anbefale alle å komme seg innpå LinkedIn og knytte kontakter og skaffe et nettverk. Det er gull verdt!

10. Hvor ser du deg selv om ti år?

Jeg har alltid hatt lyst å starte og drive noe eget, så forhåpentligvis har jeg tatt det steget videre.