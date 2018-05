To av tre single vil date mer i 2018

Det er mennene som er mest entusiastiske når det kommer til å date mer - 66 prosent har svart at de ønsker å date mer enn før, sammenlignet med 59 prosent av kvinnene.

Resultatene fra undersøkelsen viser også at majoriteten av de som nettdater på Happn, 75 prosent, er ute etter noe langsiktig. Å treffe nye mennesker er også en av grunnene til at 54 prosent bruker appen.

– Nordmenn nettdater som aldri før, og interessen for datingapper er høyere enn noensinne. I fjor økte brukerne på Happn med 30 prosent. Samtidig finnes det fortsatt en oppfatning om at nettdating er useriøst. Vår undersøkelse viser at det som single faktisk er ute etter, er en mulighet til å bli kjent med nye mennesker og finne kjærligheten, sier Claire Certain, pressetalsperson i Happn.

Dette leter single etter på Happn: