Fra meldinger på tekst-TV til datingapper: Slik har utviklingen vært

– Det begynte først med chattekanaler i 1996. Folk sendte sms-er som kom opp på en chattekanal på Tekst-Tv, også kunne man skrive med hverandre privat på sms, sier datingekspert og rådgiver i meatchme.no Ane Hagen.

Men mye har forandret seg siden den gang. Blink ble lansert 1. februar 2002 og var kanskje blant de aller første sosiale nettstedene for nordmenn. Få år senere kom Nettby, et lignende nettsted.

– Dette var nettsteder som også ble brukt til dating og folk begynte å møtes via Internett. Men man hadde ikke sitt eget navn eller bilde på profilen, men brukte avatarer og nick, sier Hagen.

Så snart Facebook begynte å ta over for alvor, ble de to nettstedene lagt ned.

De første ordentlige nettdatingsidene

I 2002 kom de populære norske nettdatingsidene Møteplassen og Sukker. Samme år kom også den amerikanske datesiden Match. Disse tre er fortsatt blant de største datingsidene i Norge.

– Til å begynne med var det slik at man måtte opprette profiler og fylle inn veldig mye informasjon på sidene. Dette tok mye tid, noe som gjorde at det var få som benyttet seg av datingsidene, forteller Hagen.

Etter hvert har store nettdatingsider som Tinder og Happn kommet. Hos disse er det enklere å registrere seg.

– Jeg anbefaler mine kunder spesielt Tinder. Det er lettvint å registrere seg der og man kommer raskt i gang. Vi ser at det som står på profilene til folk ofte ikke stemmer så godt uansett og derfor kan det være bortkastet tid å opprette store profiler, mener Hagen.

– Vi var ærligere før

Uten fullt navn og bilde av oss selv på profilen, var det ikke like skummelt å fortelle omverdenen sannheten om oss selv.

Dette har endret seg drastisk med årene.

– Nå står vi frem med fullt navn på profilene og legger stadig ut bilder av oss selv. Det gjør at mange må ha en perfeksjonisme på alt som blir lagt ut, og det gjør at andre danner seg et falskt bilde av oss.

Vi forsøker å fremstille oss selv litt bedre enn vi er, noe Hagen mener er helt naturlig.

– Som mennesker er det helt naturlig at vi vil ta oss godt ut, fordi vi jakter etter en make og vil ha den beste partneren, sier hun.

– Vi forsøker å konkretisere mer nå

De siste årene har det kommet mange nisjenettsider for dating.

– Internettdating har blitt ekstremt stort, noe som gjør det vanskelig å finne den rette. Jeg mener derfor at nisjesider er bra. Det gjør det enklere å finne samme gruppe mennesker som deg selv. Sidene blir fordelt etter for eksempel status og yrker og det gjør det enklere å finne noen med felles interesser og verdisyn, sier Hagen.

Vi har blitt mer kresne den siste tiden og er alltid på jakt etter den perfekte mener hun.

– I og med at så mange er på datingsidene, har folk vondt for å slå seg til ro med at den de har funnet er den perfekte matchen. Vi leter stadig etter en som kan passe oss bedre. Sannheten er at det ikke er noen som er helt perfekt. Vi må bare lære oss å lese kjærlighetsspråket til andre og på den måten forstå når noen liker oss og setter pris på oss, sier hun.

Søker rådgivning og kurs

Flere og flere forstår at de ikke klarer å finne den rette på egen hånd og tyr til eksperter som kan veilede dem.

– Jeg ser flere som har prøvd i mange år å finne den rette gjennom datingnettsider og datingapper, men de føler ikke de treffer hundre prosent. Da blir de lei og villige til å betale for personlig matchmaking og datingrådgivining, forteller Hagen.

Den gode gamle daten er på vei inn igjen

Til tross for at enkelte nærmest er avhengige av diverse datingapper, har det blitt mer vanlig å komme seg raskt ut på date og ikke lenger chatte i evigheter.

– Det går mer mot at folk treffes naturlig og ber hverandre ut på date eller avtaler date tidlig via datingsidene. Dette kan komme av at folk ikke stoler på hverandre før de har møtt hverandre i virkeligheten, mener Hagen.

Hagen tror det etter hvert vil bli vanlig å ha en videosamtale med den man vil på date med før man treffes.

– Dette blir for å bekrefte at man er den man utgir seg for å være. Det blir en kvalitetssikring, sier Hagen.

