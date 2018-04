Lei av de klassiske datingappene? Her er noen andre du kan teste ut!

Tinder og Happn er kanskje de dating-appene flest har hørt om, men det finnes flust av apper du kan benytte deg av dersom de to førstnevnte ikke funker for deg.

Her har vi laget en liste over andre apper som er tilgjengelige i Norge. Disse kan du gi et forsøk dersom du vil prøve noe nytt!

Badoo

Badoo ble lansert i Moskva, Russland, i 2006, og har flere funksjoner.

Når du logger deg på appen for første gang, velger du om du vil møte folk for å date dem, for å snakke, eller for å få nye venner.

Du kan se og kontakte folk som bor i området ditt, i tillegg til folk du har «bumped into».

I tillegg kan du bruke søk-funksjonen for å se hvem andre som bruker appen i andre deler av verden. Man kan også sveipe gjennom folk på samme måte som på Tinder - og du får varsel dersom det er match.

Man kan også videochatte med matchene sine.

Mint

Mint minner tilsynelatende veldig om Happn - meningen er at du skal kunne matche med folk i nærheten.

Du kan starte en samtale med hvem som helst, uavhengig av om du har «likt» dem eller ei. Forskjellen mellom Happn og Mint, er at Mint avslører hvem som har «likt» deg. Det betyr at de du har «likt», altså kan se det i sin feed.

Du får også en oversikt over hvem du har «likt», avhengig om det er en match eller ei.

Sukker.no

Sukker.no er en av Norges største datingsider.

Appen sorterer ut personene datingappen mener matcher deg best. Du kan også se diverse lister, for eksempel over hvem som besøkte profilen din sist, dine beste matcher, hvem som er online og så videre.

Appen er gratis, men du må abonnere for å få tilgang til enkelte funksjoner.

Zoosk

Zoosk er en datingapp som krever at du har abonnement - og det koster penger.

Blant funksjonene har de en «Photo Verification Feature», der brukerne kan sende inn filmer av seg selv for å bekrefte at de ligner på bildene sine.

Du kan også søke etter mer spesifikke kvaliteter hos din fremtidige partner, som kroppstype, religion og høyde.

Match.com

Match.com er også en av Norges største nettdating-sider.

På appen deres skriver de at du kan chatte med andre single, lese og sende meldinger, og søke etter andre single i nærheten av deg.

Du får også matchingsforslag og kan lagre favorittprofilene dine. Det er gratis å søke etter andre single og se på profiler, men du må være betalende medlem for å ta kontakt med noen.

Hater

Hater er en app som matcher deg med andre basert på hva du hater.

Du kan sveipe på alt fra folk som går sakte til Kim Jong Un. Algoritmen deres finner dine beste matcher, basert på hva du har hatet.

Bumble

Bumble kan minne veldig om Tinder, og ble grunnlagt av en av de som var med å starte Tinder - Whitney Wolfe.

Appen prøver å forhindre trakassering fra menn ved å la kvinnene starte samtalen. Dersom to matcher, er det kun kvinnene som kan starte samtalen, og gjør hun ikke det innen 24 timer, forsvinner matchen.

Matcher som består av samme kjønn, har ikke et krav om hvem som skal starte samtalen, men også der forsvinner matchen etter 24 timer.

Skout

Skout skriver på sine hjemmesider at å møte nye mennesker kan være vanskelig. Derfor har de laget en app som skal fungere som en guide til å møte nye venner uansett hvor du skal.

Du kan chatte med folk i nærheten eller langt unna.

Grindr

Grindr er en app rettet mot homofile og bifile menn, og den er laget for at de skal kunne møte andre menn i området.

Du ser profilene til de som har Grindr, fra nærmest til lengst unna. Trykker du på bildet, får du se profilen deres, i tillegg til at du kan chatte, sende bilder og dele hvor du befinner deg.

Appen er gratis, men du kan abonnere på Grindr Xtra for ekstra funksjoner.

