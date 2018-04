Dette burde det stå i bioen din hvis du vil lykkes med nettdating

Det er datingappen Happn som forteller hvilke formuleringer som har størst suksess hos dem.

Kartleggingen, hvor brukerne har vært anonyme, viser at den formuleringen som fungerer aller best i nettdating, ganske enkelt er å fortelle at man er ute etter noe seriøst.

LES OGSÅ: Dette er de mest populære navnene på datingsidene

Deretter følger «bosatt i Oslo», «glad i å reise» og «du bør være høyere enn meg». Cirka 350 000 nordmenn bruker Happn.

– En god profilbeskrivelse øker sjansen for å finne noen som man trives med. Vi sier gjerne at et bilde sier mer enn tusen ord, men det er tydelig at et bilde i kombinasjon med en personlig tekst er mye bedre, sier Marie Cosnard, pressetalsperson i Happn.

Slik beskriver de mest populære profilene seg selv på Happn:

1. «Ute etter noe seriøst»

2. «Bosatt i Oslo»

3. «Glad i å reise»

4. «Du bør være høyere enn meg»

5. «Bein i nesa»

6. «Glad i trening»

7. «Svensk i Oslo»

8. «Ser etter drømmemannen»

9. «Over gjennomsnittet glad»

10. «Mat og vin»

LES OGSÅ: Sånn dater nordmenn