Sånn dater nordmenn

Bourrelle synes det var veldig spennende å komme til Norge som fransk-canadier. Han la fort merke til datingvanene i landet, som han synes var ganske snodige.

– Nordmenn er pragmatiske og liker at ting skjer effektivt, også når det gjelder dating. Man drar ofte hjem med folk man akkurat har truffet, for deretter å dra på date om det var bra kjemi, sier han.

LES OGSÅ: Dette er de mest populære navnene på datingsidene

Han har noen teorier om hvorfor det er slik: Norge er et likestilt land, hvor kvinner er fri til å bestemme over seg selv. Har de lyst til å ta med seg en gutt hjem, gjør de det uten å tenke på hva familien, samfunnet eller venner kommer til å si, og uten å være redd for å bli dømt, tror han.

LES OGSÅ: Trønderen Lloyd Lawrence med i ny og drøy datingserie

LES OGSÅ: Undersøkelse: - Vinglass har blitt sju ganger så store

– Nordmenn trenger rammeaktiviteter

Han synes det er spennende at 500.000 nordmenn bruker dating-apper. Han har selv møtt spennende norske jenter gjennom Tinder, og synes folk burde gi appene en sjanse.

– Jeg synes det er en bra måte å treffes på, spesielt når det sammenlignes med den populære norske måten - å treffes fulle på byen og nesten ikke huske at man tok med seg noen hjem, sier han.

En av grunnene til at nordmenn bruker det, tror han, er at vi er så dårlige på small talk.

– Nordmenn trenger en rammeaktivitet for å sosialisere. Man kobler bedre med andre gjennom fysisk eller organisert aktivitet, og fortsetter:

– Dating på nett gir en ramme for å sosialisere. Som sagt er ikke nordmenn veldig flinke på small talk, men når det gjelder nettdating, er alle der av samme grunn, på et eller annet vis.

Han tror likevel at den letteste måten å få seg kjæreste på, er av å benytte seg av metoden han viser frem i video nederst i saken.

LES OGSÅ: Disse filmene bør du få med deg i sommer

– Endret livet mitt

Bourrelle sier at å få komme til Norge og bli kjent med den norske datingkulturen, har endret livet hans for alltid. Han hadde ikke fortsatt å bo i Norge, hadde det ikke vært for den, sier han.

Og nettdating, det har han troen på.

– Jeg traff hun som er forlagssjef i Mondå Forlag på Tinder. Det er et godt eksempel på at nettdating kan by på mye.

LES OGSÅ: Disse sexleketøyene kjøper trønderne mest av: - Vi selger mye håndjern og «gags»