Ny forskning: Kaffe kan beskytte mot hjertesykdom

Det er starten på ei ny uke, og kaffekoppen er for mange et selvskrevent tilbehør på kontorpulten eller i lesesalen.

Forskning.nos artikkel om at kaffe kan være bra for noe mer enn å kickstarte uka, er vel derfor ingen uvelkommen lesning.

LES OGSÅ: Kaster du det mest næringsrike på avokadoen i søpla?

Ny forskning med ny konklusjon

De forklarer at hjerterytmeforstyrrelser, som atrieflimmer eller ventrikkelflimmer, gjør at hjertet banker uregelmessig.

- Hjerteflimmer er ofte ufarlig, men kan også henge sammen med alvorlige hendelser, som slag eller hjertesvikt. Tidligere fikk mennesker med hjerteflimmer ofte beskjed om å holde seg unna koffein, siden man antok at stoffet kunne øke risikoen for rytmeforstyrrelser, skriver nettstedet i sin artikkel om koffein.

LES OGSÅ: Dette er de mest populære navnene på datingsidene

Så kommer gladnyheten for oss kaffeelskere. De forklarer videre at studier de siste årene haller mer i retning at koffeinet ikke har en slik effekt.

Australske forskere, som har gått gjennom forskningen på feltet, har fått en helt annen konklusjon:

- Kaffe er trygt og kan til og med se ut til å beskytte mot hjerteflimmer, sier de ifølge Forskning.no.

LES OGSÅ: - Kjøp heller dyr kaffe, enn dyrt utstyr

Det ideelle antallet kopper

Forskerne kom fram til at resultatene virker samstemte. Selv store mengder kaffe – opptil ti kopper om dagen – ser ikke ut til å ha noen negativ effekt på hjerterytmen.

- Dette stemmer med informasjon som Landsforeningen for hjerte- og lungesyke la ut på sine nettsider, allerede i 2015, skriver nettstedet.

Forskerne vil derimot heller ikke anbefale kaffe i så store mengder, selv om den nye forskningen er det mulig at koffeinet faktisk hjelper, ved å blokkere et stoff kalt adenosin, som kan være med på å utløse atrieflimmer. De føler likevel at det er helt trygt, og kanskje beskyttende å nyte tre kopper kaffe daglig.

På grunn av individuelle forskjeller, bør en likevel roe ned koffeininntaket om en opplever hjerterytmeforstyrrelser.

LES OGSÅ: - Dette tar du med til champagnefrokosten