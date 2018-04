Dette er de mest populære navnene på datingsidene

Nå betyr ikke det at du trenger å skifte navn om du ikke finner ditt navn på lista, men det er vel gøy å ta en titt?

Datingappen Happn leverer i sin pressemelding en oversikt over de mest populære datingnavnene, og noen tips om hvordan en kan få en mer populær datingprofil.

LES OGSÅ: Trønderen Lloyd Lawrence med i ny og drøy datingserie

- Hvem har mest suksess på nett?

Ifølge Happn er det mye som tiltrekker seg oppmerksomhet fra andre brukere når du dater på mobilen. Også fornavnet ditt spiller inn, men hvem har egentlig mest suksess på nettet? Ida og Andreas er de navnene som får mest oppmerksomhet blant norske single, ifølge en kartlegging fra datingappen Happn.

- Dette kommer jo naturligvis i tillegg til effekter som en interessant profilbeskrivelse, flotte bilder eller spennende fritidsinteresser.

Happn har over 47 millioner brukere over hele verden. I Norge har mer enn 370 000 benyttet seg av geoposisjonering for å finne personer som de har passert tidligere.

- Blant disse single er det enkelte som får flere likes enn andre. Og det skyldes ofte fornavnet deres. Kvinner som heter Ida, Silje og Ingrid er spesielt populære hos norske brukere. Blant menn får de som har navnene Andreas, Martin og Thomas, flest likes i appen, skriver Happn i ei pressemelding.

LES OGSÅ: Hvor kommer søtsuget fra?

Assosiasjoner og signaler

– Navnet vårt sender ofte ut signaler om oss. Det skyldes sannsynligvis at vi alle har assosiasjoner til ulike navn. Men det er viktig å huske at det er kombinasjonen av en rekke faktorer som avgjør om vi blir interessert i noen. Med andre ord er det ingen grunn til å fortvile hvis akkurat ditt navn ikke er med på topplisten, sier Claire Certain, Head of Trends i happn.

LES OGSÅ: Seks kleine datingsituasjoner - og hvordan du løser dem

Fem profilbilder øker sjansene

Listen over de mest populære profilene på Happn viser at en annen suksessfaktor er å ha fem bilder på profilen sin. Det skal helst være en kombinasjon av portrett- og helkroppsbilder, og det første bildet bør vise ansiktet tydelig. Videre beskriver de mest populære single seg selv som positive personer som liker å reise, feste og treffe nye mennesker.

LES OGSÅ: Dette ser vi etter i jakten på en ny partner

De ti mest populære navnene på Happn:

Mest populær blant kvinner:

1. Ida

2. Silje

3. Ingrid

4. Maria

5. Camilla

6. Karoline

7. Julie

8. Marte

9. Kristine

10. Martine

Mest populær blant menn:

1. Andreas

2. Martin

3. Thomas

4. Stian

5. Anders

6. Fredrik

7. Marius

8. Lars

9. Eirik

10. Henrik

Kartleggingen er basert på happns egen statistikk og de profilene og fornavnene som har fått flest antall likes i appen. Kartleggingen ble gjennomført i mars 2018.

LES OGSÅ: Dette stjernetegnet får flest «likes» på nettdating

1, 6 billioner swipes hver dag

Tinder, som brukes i 190 land og har 1,6 billioner swipes per dag, har også en oversikt over hvilke navn som er mest populære.

Trd.by har fått oversikten fra en talsmann for Tinder. Den ser noe anderledes ut enn Happns oversikt.

Mest populær blant kvinner:

1. Celine

2. Thea

3. Victoria

4. Synne

5. Sophie

6. Martine

7. Madelen

8. Emma

9. Sofia

10. Frida

Mest populær blant menn:

1. Jakob

2. Magnus

3. Oliver

4. Oskar

5. Viktor

6. Axel

7. Mikkel

8. William

9. Kasper

10. Lukas

LES OGSÅ: 5 ting du kan bruke et kondom til - som har absolutt ingenting med å unngå graviditet eller klamydia

Må ikke ut med navn

Typiske datingsider på internett, som Sukker, stiller ikke alltid krav til at de single må ut navn for å opprette en profil, og har derfor ikke en tilsvarende oversikt.

Men de har likevel en formening om hva som skal til for å bli populære. Ifølge Sukker.no velger ingen eller få personer å bruke sitt fulle navn som brukernavn. Men de ser at de som har bilder på profiler sin ofte er mer populære enn de bildeløse.

- For å bli "populær" er det viktig å ha profilbilde, profiltekst uten for mange skrivefeil og være aktiv. Med aktiv mener jeg logge seg på regelmessig, besøke profiler og legge igjen meldinger eller likes på de profilen man synes er interessant, sier en talsmann for Sukker.no.

Er det noe som engasjerer deg ekstra mye? Skriv til oss! Send debattinnlegg til trd.by@adresseavisen.no