Startet med sparepenger og blanke ark - nå har Victor (27) drømmejobben

I forrige uke snakket vi med Monica Bruun Meland. Hun har ifølge seg selv gått livets skole og nå driver hun egen restaurant!

Denne uka er det Victor Kleives tur å svare på våre spørsmål. Han er bosatt i Trondheim, men er opprinnelig fra Kleive i Møre og Romsdal.

1. Hvor jobber du, og hvilken stilling har du?

Jeg jobber i selskapet Inbovi- et foto og filmselskap med sertifiserte droneoperatører. Stillingen min er daglig leder og gründer av bedriften.

2. Hvilken utdanning har du?

Jeg er utdannet fotograf ved «Norsk fotofagskole» i Trondheim.

3. Hvordan fikk du jobben du har i dag?

Jeg startet selskapet allerede under min utdanning da jeg var 23 år gammel. Etter endt utdanning satset jeg for fullt og etter ett år var vi allerede sju årsverk som arbeidet i bedriften. Ingenting av dette kom selvfølgelig gratis og mange timer med flere våkennetter, hardt arbeid og minimalt med fritid er årsaken til at jeg har drømmejobben i dag!

4. Hva var din aller første jobb, og hvor gammel var du da du fikk den?

Min aller første jobb var å jobbe som avisbud hver søndag og aldri tjene mer enn skarve 50 kroner. Som en utspekulert tiåring prøvde jeg å smiske litt med aviskundene slik at jeg kanskje kunne få en tikroning ekstra.

5. Hva er den største tabben du har gjort på jobb?

Jeg føler ikke direkte at jeg har gjort noen tabber på jobb, men den ene utfordringen har kanskje vært at jeg i oppstarten av bedriften tok med meg mye av jobben hjem. I etterkant har det vært viktig for meg å bli dyktigere på å unngå dette, også fordi jeg vil holde på med det jeg driver med nå så lenge som mulig, uten å brenne lyset i begge ender. Den andre utfordringen har vel vært at jeg er en JA-person og at jeg til tider har måttet lære å moderere meg.

6. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen din?

En av mine aller største motivasjonsfaktorer er det å konstant utvikle, forbedre og gjøre meg nye erfaringer! Som gründer er jo det å skape noe, det som driver meg. Selvfølgelig er det ikke til å stikke under en stol at det er ganske OK å kunne håndplukke sine ansatte fra øverste hylle- og en god motivasjonsfaktor for å komme seg opp av senga på morgenen er å møte sine fantastiske kollegaer!

7. Hva er den største utfordringen med å være ung i arbeidslivet – og hva er fordelene?

Den største utfordringen jeg møtte på som ung i arbeidslivet var at jeg startet med sparepenger og blanke ark. Jeg hadde ingen sammenligningsgrunnlag fra tidligere oppstarter eller bedrifter og måtte tilegne meg all kunnskap selv. Jeg måtte fylle mange ulike roller, markedsfører, regnskapsfører, daglig leder, HR-ansvarlig, utvikler, fotograf og m.m.

Jeg tror også at utfordringen med å være ung kan snus til å være en fordel. Det at man kommer ut i arbeidslivet med masse motivasjon, engasjement og «stå på»-vilje for å nå drømmene sine og oppnå suksess!

8. Hvordan vil medarbeiderne dine beskrive deg – og skiller det seg fra dine venners beskrivelse av deg? I så fall, på hvilken måte?

Jeg tror de vil beskrive meg som sta, en perfeksjonist, glad og motivert person. For meg har det aldri vært viktig å kun være en «sjef», men at en god leder også evner å vise alle sidene av seg selv og ikke behøver å være så annerledes enn på privaten. Jeg tror samboeren min og mine venner vil beskrive meg likt som mine kollegaer, da dette er egenskaper jeg føler karakteriserer meg som person over hele fjøla.

9. Hva er dine beste tips for å lykkes i arbeidslivet?

Du kommer aldri langt, du blir i allefall ikke lykkelig om du ikke trives med det du holder på med. Mange anbefalte meg å ta en trygg utdanning hvor jeg var garantert jobb. Jeg er glad jeg lyttet til hjertet og fulgte min drøm og lidenskap. Et annet tips er å aldri slå seg til ro med med det du har oppnådd- vær fremoverlent, tenk nytt og utvikle slik at dine konkurrenter ikke tar deg igjen ved målstreken.

10. Hvor ser du deg selv om ti år?

Jeg håper jeg er en plass jeg aldri ville ha forutsett. Dersom jeg kan forutse det nå vil det jo bety at jeg tenker nogenlunde likt som det jeg gjør i dag. Jeg håper jeg har utviklet meg og tenker noe annerledes. Det blir spennende å se!

