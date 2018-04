Hvor kommer søtsuget fra?

Har du noen gang lurt på hvorfor du akutt får lyst på sjokolade fra tid til annen?

Forskning.no forteller at en ny studie viser at det kan være på grunn av viten om at sjokoladen er innenfor rekkevidde. Og det er akkurat dette butikkene har fått med seg, du har sikkert lagt merke til at sjokolade står nærmest kassen og rett ved kassen der du står i kø.

LES OGSÅ: Ukens 10 beste jodler fra Trondheim!

Ifølge nettstedets artikkel har amerikanske studier har forsket på dette og kommet fram til at vi har både mer lyst på, og er villige til å betale mer, for godis som er tilgjengelig. Les om hvordan de fant det ut lenger ned.

Villig til å betale mer

Den amerikanse studien gjort av Anna B. Konova, Kenway Louie og Paul W. Glimcher, viser at det hjelper heller ikke når du står der rett ved sjokoladen, for da forestiller du deg hvor god den er.

Under studiet lot de forsøkspersonene lukte, kjenne og se på ulike typer godis og ble etterpå bedt om å forestille seg smaken. Disse personene ble etter dette mer villige til å betale mer for godisen, ifølge Forskning.no.

LES OGSÅ: Stått i Idol-kø siden klokka 06

Forsket på søtsug

89 forsøkspersoner ble delt i to grupper og kunne velge selv hva de mener godisen er verdt, fra 0 til 40 kroner. De var i utgangspunktet sulten og derfor veldig mottakelig for mat.

Nettstedet forteller at de så fikk en rekke bilder av godis de skulle rangere fra hvor mye de ville ha det, og hvor mye de ville betale for det.

LES OGSÅ: Disse filmene bør du få med deg i sommer

Men så kom det en ny oppgave. De skulle lete etter en godis som var gjemt i rommet og så forestille seg smaken uten å smake.

Etter dette kom viljen til å betale 38 prosent mer, eller fem kroner. Etter å ha luktet og kjent på godisen, men ikke smake, økte viljen til å betale - nettopp fordi det er så nært tilgjengelig viser studiet, ifølge forskernettstedet.

Er det noe som engasjerer deg ekstra mye? Skriv til oss! Send debattinnlegg til trd.by@adresseavisen.no