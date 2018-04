Anine (21) fra Trondheim etter internasjonal modellkonkurranse: - Jeg har aldri vært så spent før

- Det var helt utrolig. Du aner ikke, sier trondheimsjenta til Trd.by.

Hun har nylig kommet tilbake til Norge etter sin deltagelse i modellkonkurransen Top Model Worldwide. Det ble ingen pallplass, men Aagesen henger langt fra med geipen av den grunn.

- Aldri vært så nervøs før

Av flere 1000 søkere ble Aagesen en av de heldige topp 40 i sin klasse som fikk gå på catwalken i London. Det ville i praksis si at de fikk fem dager i London i en ekte top model-tilværelse.

- Hva var det beste med opplevelsen?

- Det er vanskelig å bare nevne en ting. Men hele dagen da vi hadde showet, må jeg kanskje si da. Det var så mange spennende personer med og så proft lagt opp med designere og stylister. Bare det å gå på scenen med rundt 600-700 tilskuere...

- Hvordan var nervene i forkant da?

- De var ganske crazy, sier Aagesen med et flir.

- Jeg har jo gått et par show før, men dette var det første showet mitt i utlandet. Jeg har aldri vært så nervøs før. Jeg kjente det da jeg hørte stillheten i salen rett før musikken ble skrudd på...Da var det bare å finne roa, forteller hun og legger til at det gikk fint da hun først kom seg ut på catwalken.

Jentedrøm i oppfyllelse

- Jeg håper alle får muligheten til å oppfylle sin versjon av jentedrømmen, sier den fornøyde trønderen.

De 40 jentene i hennes klasse, var i konkurranse om seks forskjellige titler. En til den største gledessprederen, folkets favoritt, beste stil, 2., 3. og 4. plass. Og selvsagt årets Top Model World Wide. Konkurransen er ikke lagt opp slik at man ellers får vite hvor langt unna en var de forskjellige prisene, men Aagesen er ved godt mot.

- Jeg fikk mange gode tilbakemeldinger fra dommerne og jeg ble oppfordrert til å søke også til neste års konkurranse, forklarer hun.

Den søknaden har hun allerede levert da Trd.by snakker med henne. Noen av årets deltagere kan også være aktuelle for London Fashion Week.

- Men det er bare plass til fire. Det hadde i så fall vært helt amazing om jeg fikk gå. Men det kan gå, og det kan ikke gå, vi får se.

Kombinerer studier og catwalk

Til daglig studerer Aagesen Eiendomsmegling i Oslo. Egentlig i førsteklasse, men hun har allerede valgt å ta noen av fagene fra trinnet over i tillegg.

- Jeg liker å være effektiv, sier om hun om bakgrunnen for valget.

Hun forteller at når hun først har begynt på noe, så må hun fullføre det. Derfor er det ennå ikke aktuelt å satse på fulltid som modell.

- Men jeg ser ikke bort fra at jeg dukker opp i andre konkurranser, heller.

- Når du er over 100 prosent student, hvordan klarer du da å kombinere det med modellkonkurranse?

- Det handler om å være så effektiv som mulig når du gjør noe. Når jeg for eksempel gjør lekser så fokuserer jeg 100 prosent på det. Også må du ligge ti steg foran og ha en god struktur for at det skal fungere. Men jeg er litt sjokkert selv for at jeg har fått det til.

Hun legger til at hun ikke alltid har vært like strukturert.

- Det er noe man lærer seg mens man holder på.

