Monika (27) har gått «livets skole» - nå driver hun egen restaurant

Monica Bruun Meland er 27 år, og bor på Bjørkmyr med samboer og to små barn.

Trd.by fikk et tips om at vi burde ta oss en prat med Bruun Meland i forbindelse med vår serie «Trondheims unge jobbtalenter», og disse svarene fikk vi om hennes jobb og karriere:

1. Hvor jobber du, og hvilken stilling har du?

Jeg jobber som kommisjonær i Burger King, på City Syd i Trondheim. Da driver man sin egen avdeling som selvstendig næringsdrivende, i henhold til konsept.

2. Hvilken utdanning har du?

Livets skole!

3. Hvordan fikk du jobben du har i dag?

Jeg har jobbet meg opp! Fikk deltidsjobb på Burger King som 16-åring, da jeg gikk på videregående. Har jobbet både deltid og heltid som medarbeider, skiftleder, verneombud, hovedtrener, assisterende restaurantsjef og nå kommisjonær/daglig leder.

Har jobbet i kjeden i ca. 10 år, men har også vært butikksjef på Selected og avdelingsleder i Pizzabakeren, samt en liten pitstop innom lærerstudiet.

Jeg hadde nylig begynt i ny jobb da jeg fikk høre at det skulle åpne en ny Burger King avdeling på City Syd. Den måtte jeg selvfølgelig søke på, og det gikk heldigvis bra!

4. Hva var din aller første jobb, og hvor gammel var du da du fikk den?

Min far er kokk, så jeg begynte tidlig å jobbe som en liten assistent for han. Det ble en del oppvask, servering, matlaging etc. allerede i barneskolen. Min første ordentlige jobb var som stuepike på et hotell på Røros, der jeg begynte som 15-åring.

5. Hva er den største tabben du har gjort på jobb?

Jeg husker at jeg glemte å låse ytterdøra når jeg dro hjem fra jobb en kveld, på en tidligere arbeidsplass. Fullstendig panikk, men det gikk heldigvis bra! Jeg kommer ikke på andre konkrete eksempel, men jeg har lært meg at det er lurt å tenke seg om to ganger før man sier noe.

6. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen din?

Alle de fantastiske menneskene jeg får møte daglig! Mine kollegaer, andre ansatte på City Syd og ikke minst gjestene våre. Jeg motiveres av kollegaene mine i Burger King, både andre restaurantsjefer og hovedkontoret, og den muligheten jeg får av kjeden til å utvikle meg selv - både som person og som leder. Og alt det sosiale som hører med!

Jeg motiveres av utfordringer, å levere gode resultat og å lykkes. Det som kanskje motiverer meg aller mest er å gi ungdommer mulighet til å få sin første jobb - og å få se hvor mye de vokser og lærer om seg selv.

7. Hva er den største utfordringen med å være ung i arbeidslivet – og hva er fordelene?

Min erfaring er at det ikke er noen særlig stor utfordring rundt det å være ung i arbeidslivet.

Innimellom kan jeg derimot ønske at jeg hadde vært både noen år og erfaringer rikere, for det er ikke alltid like lett å vite hva som er riktig å si og gjøre. Man kommer opp i situasjoner som kan være både ubehagelig og utfordrende, hvor man ikke helt vet hvilken måte man skal håndtere det på. Men man lærer mens man går, tenker jeg.

Fordelen er definitivt at jeg er frisk og rask og fortsatt har høy arbeidskapasitet, da dette er en fysisk krevende jobb med høyt tempo.

8. Hvordan vil medarbeiderne dine beskrive deg – og skiller det seg fra dine venners beskrivelse av deg? I så fall, på hvilken måte?

Her måtte jeg jo forhøre meg litt, både med medarbeidere og venner! Jeg blir beskrevet som hardtarbeidende, rettferdig, omtenksom, glad og tydelig.

Vennene mine kjenner meg på en litt annen måte, og beskriver meg som spontan, morsom, kjærlig, selvstendig og ressurssterk, og at jeg også kan være sta, tydelig og bestemt.

9. Hva er dine beste tips for lykkes i arbeidslivet?

Sett deg konkrete mål for hva du ønsker å oppnå og hvordan du skal nå målet ditt. Vær målbevisst, tydelig og gi alt du kan av deg selv. Du må tåle å bli sliten, og om det å være leder er drømmen din, så er det lurt å være forberedt på å føle seg litt alene. Og så er det viktig å huske på at det er umulig å gjøre alle fornøyd. Det er ingen som blir likt av alle!

Min oppfatning er at mange er opptatt av å få, men kanskje ikke like mye å gi? Du må tåle å ta i et tak, og vise at du genuint bryr deg om det du holder på med. Uansett hva du gjør, så har du alltid et valg. Du kan velge å gjøre akkurat det som er forventet av deg og oppgaven din, eller du kan velge å gi litt mer av deg selv.

Vær raus - det lønner seg! Husk at de valgene du tar blir med deg videre i livet, det tror jeg det er mange som glemmer på veien.

10. Hvor ser du deg selv om ti år?

He he. Føler jeg burde ha et godt svar på det, når jeg nå har nevnt at det er viktig å sette seg konkrete mål. Men jeg har egentlig ikke en plan. Jeg trives veldig godt i jobben min, så jeg lever her og nå, og tar en dag om gangen.

Så får vi se hva som skjer, og hva jeg skal bli når jeg blir stor ;)

