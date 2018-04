Jens-Fredrik lever på 25 kroner dagen

- Jeg kjenner jeg får lette abstinenser av å ikke drikke kaffe hver dag. Selv om jeg får det gratis på jobb synes jeg det blir litt juks, så derfor dropper jeg det helt, sier Jens-Fredrik Nakken.

Han er en del av den sosiale bevegelsen «Effektiv altruisme», og i tre dager skal han leve på 25 kroner dagen, i forbindelse med kampanjen «Living on less».

- Jeg er med på dette fordi jeg ønsker å belyse de utfordringene de fattigste i verden står overfor, sier Nakken, som er medlem i Effektiv Alturisme NTNU.

LES OGSÅ: Slik lager du digg mat på stramt budsjett

Havregrøt med vann: - Melk blir for dyrt

Onsdag er Nakken på dag to av kampanjen. Denne dagen har han spist to måltider, og har ett igjen å se fram til.

Til frokost spiste han rester fra gårdagens middag, som var en peanøtt-gryte. Den er både han og kjæresten hans glad i.

- Vi bruker å lage peanøtt-gryten til vanlig, men vi gjør den litt enklere nå for at det skal bli billig, forklarer han.

Vi møter han hjemme i leiligheten, og han er i gang med måltid nummer to, som er en skål med havregrøt.

- Lager du den med vann?

- Ja det må jeg, melk blir for dyrt, svarer Nakken.

LES OGSÅ: Her finner du den billigste uteølen i sentrum

Dagen skal rundes av med en middag sammen med kjæresten. De skal lage en gryte som består av mais, kikerter, litt olje og krydder, som han steker i ovnen i en halvtime.

- Middagen har proteinene vi trenger, ganske mye fiber og karbohydrater. Det eneste som mangler er fettet, sier Nakken.

Han kan spandere på seg en kopp te, men da må den samme teposen brukes flere ganger.

LES OGSÅ: 15 måter du garantert sparer penger på

Vanskelig uten kaffe

For Jens-Fredrik Nakken er det vanskeligste med å leve på 25 kroner dagen, å kutte ut kaffen. Det er likevel flere ting som må kuttes fra menyen disse tre dagene. De største synderne er godis og kjøtt.

- Sjokolade og godteri ville sprengt budsjettet med én gang. Det samme gjelder for kjøtt, forteller han.

LES OGSÅ: Disse digge frokostene kan du lage med havregryn

Ikke en faste

Selv om Nakken skal spise for lite penger, betyr det ikke at han skal spise lite mat. For han ville det vært mot sin hensikt å faste i tre dager.

- Det blir juks hvis man velger å spise for lite, så jeg har som mål å ikke gå ned i vekt og passe på at jeg får i meg så mye næring som mulig, sier Nakken.

Han er bevisst på hva han spiser disse tre dagene, for å få den næringen han trenger.

- Havregryn er en av de billigste matvarene som har mye næring i forhold til prisen.

LES OGSÅ: Slik kan du enkelt gjøre billig-nudlene sunnere

Ingen permanent løsning

Jens-Fredrik Nakken poengterer at dette er ingen langvarig løsning. I fjor prøvde han seg på en uke, men måtte gi opp etter fire dager.

Til vanlig bruker han å kjøpe mat i kantina på jobb. Der vil han neppe kunne få et måltid til 25 kroner.

- Det var noe av det første som slo meg før jeg startet, hvor vanskelig det er å få lunsjmåltidet i kantina til å bli under 25 kroner, sier han.

Han bruker også å spise mye mer grønnsaker og proteinkilder.

LES OGSÅ: Ni utfordringer når du er blakk, men prøver å spare

Vil gjøre verden bedre

Bevegelsen oppfordrer så mange som mulig til å være med på kampanjen, og gi penger til fattigdomsbekjempelse.

- I fjor samlet vi inn over 350 000 kroner i løpet av kampanjen, sier Nakken.

Effektiv Alturisme NTNU har over førti medlemmer og startet opp i 2014.

- Målet vårt er å gjøre en størst mulig positivt forskjell i verden. Vi bruker forskning og kritisk tenkning til å finne de beste måtene å hjelpe på, sier Nakken.

Han forklarer at det er mange handlinger som er ment som gode, men som ikke nødvendigvis har god effekt eller hjelper noen.

Til slutt sier Jens-Fredrik Nakken at hvem som helst kan være med å støtte denne saken, enten med å spise mindre eller donere penger.

Er det noe som engasjerer deg ekstra mye? Skriv til oss! Send debattinnlegg til trd.by@adresseavisen.no