Har du lange negler, vil du garantert kjenne deg igjen i disse 6 situasjonene

Falske eller ikke, lange velpleide negler står høyt i kurs hos mange. Det kan ha sine fordeler - men det kan virkelig ha sine utfordringer også.

Elite Daily har listet opp seks ulike sitasjoner de fleste med lange negler opplever. Kjenner du deg igjen?

1. Kommentarene om neglene dine slutter ALDRI

En av de mest vanlige tingene som skjer år du har lange negler, er alle kommentarene. Og da snakker vi mange. Ikke det at det er uønsket, de fleste er komplimenter.

«Er det dine ekte negler?»

«Hvordan klaaarer du å gjøre noe som helst med dem?»

2. Den velkjente lyden når du hamrer på tastaturet er en smule irriterende

Alle lager lyd når de trykker løs på tastaturet. Men for oss med lange negler, er det en særdeles støyende øvelse (eller det kan være det). Alle kan vel ha høylytte fingre, men når du har to centimeter med akryl klikkende avgårde på hver finger, er det klart at det høres.

3. Manikyrmulighetene er endeløse

Man føler seg rett og slett mye finere om neglene er lekre. Og har du av den lange sorten, er manikyrmulighetene uendelige. Enten du vil ha ville Cardi B-negler eller søte og delikate negler, vil du alltid se skikkelig fresh ut.

4. Alt ser bedre ut når det holdes av hender med lange negler

Med mindre du tar heelt av med i overkant ville klør, ser det meste rimelig elegant ut når det blir holdt av manikyrerte hender og negler.

Enten du taster i vei på telefonen eller tar notater med en penn - det ser som regel rimelig bra ut.

5. Din evne til å få til alt mulig

De vanligste spørsmålene du får når du har lange negler, starter som regel med «hvordan får du til...». Så begynner regla over gjøremål de tror du rett og slett ikke er i stand til.

Okei, noen ting blir litt mer utfordrende å løse, men her gjelder det å være tilpasningsdyktig. Man lærer seg lure knep etter hvert, ingen tvil om det.

6. Fortvilelsen når en negl knekker

Også superhelter feiler. Uansett hvor forsiktig du prøver å være - plutselig ryker det en negl. Det ser liksom litt mer dust ut når ni av ti negler er tre centimeter lange, og den siste fingeren ser ut som en butt pølse.

Det verste er kanskje når neglen kun får en liten rift, og du jobber intenst med å bevare det slik sånn at den ikke faller helt av. Men, det kommer den definitivt til å gjøre.

