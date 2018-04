Selfies får deg til å kjøpe mer

Den såkalte selfie-effekten handler om at mange tenåringer og unge voksne ubevisst bidrar til økt kjøpepress gjennom å poste selfies på sosiale medier, ifølge forskning.no.

I en undersøkelse gjort av et representativt utvalg på 1 700 personer i alderen 16 til 60, kommer det frem at de yngre opplever at venners påvirkning betyr mye for hva de får lyst til å kjøpe.

Selfier bidrar til kjøpefokus

I den landsrepresentative studien viste deg seg at hele 69 prosent av jentene, og 49 prosent av guttene, i alderen 16 til 19 år, sa at de tok selfies minst én gang i uken. Dette gjaldt bare to prosent av 50-60-åringene.

Mange unge følger også såkalte rosabloggere, designere og modeller på nett.

– Våre analyser viser at de som tar mange selfies og/eller følger rosabloggere, skaffer seg dyre merkeklær, designvesker, tatoveringer og kosmetiske inngrep oftere enn andre, uavhengig av kjønn, alder og økonomi, sier forbruksforsker Lisbet Berg ved SIFO, OsloMet, til nettstedet.

Sterke kommersielle krefter

Forbruksforskeren forklarer at jo flere selfies, jo mer kjøper du.

Forskningen viser at for tenåringer og unge voksne er venner den viktigste kilden til ønsker om varer og tjenester. Siden unge naturlig nok er mer på sosiale medier enn de eldre, oppga de unge at hva de ønsket seg oftere ble påvirket av markedsføring på nett.

