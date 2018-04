Vil du bo på selveste Paradise Hotel i ferien? Dette må du ut med

Mange kunne vel tenke seg å sjekke inn på det sagnomsuste hotellet, men kanskje ikke med flust av kamera til stede.

Men, du kan faktisk leie paradisets hotell - som i virkeligheten er en luksusvilla i Mexico, med 12 soveplasser. Det skriver dinside.no.

LES OGSÅ: Paradise-Erik (21): - Jeg var tidlig ute med å kalle meg selv «Guden av Paradise»

Ikke for «hvermansen»

Villaen der realityserien spilles inn nå om dagen, heter Villa Careyes Sol de Occidente. Prisene varierer i løpet av året, med alt fra rundt 50 000 kroner natta til hele 86 000 kroner i høysesongen slutten av desember til tidlig januar. Og du må bo der i minst tre netter.

Med andre ord - kanskje ikke for hvem som helst.

Til gjengjeld får du et 360 graders «infinity»-basseng, en privat strand å boltre deg på, bar med personale og tilgang til en landingsplattform for helikopter - om du mot formodning skulle ha et sånt et stående.

LES OGSÅ: I 20-årene? Tipper dette får deg til å svette litt!

Den gode nabo

Et steinkast unna kan du også booke Paradise Hotels tvillingbror - Villa Careyes Sol de Oriente Castle, som også har blitt brukt i tidligere sesonger av realityserien.

Bortsett fra at denne villaen er gul og at innredningen er litt ulik, er det ikke store forskjeller mellom dem. Prisene er også den samme, så her er det bare å sette i gang med å spare om du vil ha ditt eget, private Paradise Hotel med vennegjengen!

LES OGSÅ: 7 eventyrlige hotell vi drømmer om å bo på