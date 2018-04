Utrente overvurderer egen fysisk form

Dét hadde en kanskje ikke trodd om man følger med på Instagramprofilene langs landet vårt.

Forskning.no skriver at Instituttet advarer mot økt risiko for blant annet hjerteinfarkt, kreft og diabetes.

- Ender opp som støttemedlem

- Mange melder seg inn på treningssentre for å komme seg ut av godstolen. Alle har de sikkert et ønske om å leve et mer aktivt liv. Likevel ender mange opp med å være støttemedlemmer, skriver nettstedet i en artikkel om temaet trening og nybegynnere.

Christina Gjestvang forteller til nettstedet at halvparten av de som melder seg inn på et treningsstudio slutter helt med trening i løpet av det første året.

Gjestvang jobber ved Norges Idrettshøgskole og er blant dem som vil finne ut hva som kjennetegner nybegynnerne som ikke klarer å komme skikkelig i gang, og hva som skiller de som klarer å fortsette treningen. De har begynt med å kartlegge den fysiske formen til de utrente.

Vurderte egen fysisk form

Forskning.no skriver at forskerne spurte en gruppe utrente nybegynnere om hvor gode de tror formen er på en skala fra 1 til 20. Deretter måtte deltagerne møte til testing av den fysiske formen.

– I gjennomsnitt overestimerte de sin fysiske form med 17 prosent, sier Gjestvang til Forskning.no.

Det vil si at de overvurderte seg selv to trinn høyere opp på skalaen.

Selv om undersøkelsen der en må vurdere sin egen form, kan være unøyaktig, mener forskeren at slike undersøkelser kan være nyttige i enkelte tilfeller.

Gjestvang tror også folk som er godt trent, ville truffet bedre med svarene. Deltakerne i denne studien var helt utrente da de begynte på treningssenteret.

– Jeg tror nok at folk som er trente, hadde klart å estimere enda bedre, sier hun til Forskning.no.

