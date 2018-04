Marius (26) fra Trondheim startet i bilbransjen som 15-åring. Nå er han bruktbilsjef

Marius Sjøflot Veddeng er 26 år og kommer fra Trondheim, der han er bosatt på Byåsen med sin samboer.

Trd.by fikk et tips om at vi burde ta oss en prat med Veddeng i forbindelse med vår serie «Trondheims unge jobbtalenter», og disse svarene fikk vi om trondhjemmerens jobb og karriere:

1. Hvor jobber du, og hvilken stilling har du?

Jobber hos Motor-Trade Trondheim som bruktbilsjef!

2. Hvilken utdanning har du?

Byåsen VGS. Teknisk og industriell produksjon VG1, Karosseri og lakk VG2. Fagbrev som biloppretter.

3. Hvordan fikk du jobben du har i dag?

Jeg var utplassert på bilskadeavdelingen hos Motor-Trade da jeg gikk på Byåsen videregående. Deretter søkte jeg lærlingeplass på samme sted. Begynte uka etter jeg sluttet på skolen.

Etter at jeg hadde tatt fagbrev i biloppretting, var det nedbemanning på avdelingen og jeg fikk tilbud om stilling på delelageret på Motor-Trade. Der jobbet jeg i to år.

I 2013 ble det utlyst stilling som selger på bruktbilavdelingen som jeg søkte på. Etter flere intervjurunder fikk jeg jobben, og etter tre år i jobben som bilselger ble jeg tilbudt stillingen som bruktbilsjef.

4. Hva var din aller første jobb, og hvor gammel var du da du fikk den?

Min aller første jobb var hos bilforretningen P.A Hoff, og jeg var 15 år da jeg fikk jobben. Her hjalp jeg til med å vaske biler og annet forefallende arbeid.

5. Hva er den største tabben du har gjort på jobb?

Har heldigvis ikke gjort noen store tabber, og håper at jeg vil unngå det i fremtiden også.

6. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen din?

Det som motiverer meg er fornøyde kunder, gode kundeopplevelser, høyt tempo i hverdagen og samholdet med kollegaer. Jeg motiveres også av å jobbe med varierte arbeidsoppgaver, i tillegg til å jobbe med en så attraktiv og sterk merkevare som Mercedes-Benz.

7. Hva er den største utfordringen med å være ung i arbeidslivet – og hva er fordelene?

Den største utfordringen for meg var å konkurrere om selgerstillingen som ble utlyst da jeg kun var 21 år. Jeg synes det er positivt at Motor-Trade turte å satse på meg som var såpass ung og uten salgserfaring.

Fordelene med å være ung i arbeidslivet er at man tar nye ting fort, og er «sulten» på utfordringer og utvikling.

8. Hvordan vil medarbeiderne dine beskrive deg – og skiller det seg fra dine venners beskrivelse av deg? I så fall, på hvilken måte?

Medarbeiderne mine vil nok beskrive meg som en «tulling» som gjør mye sprell, men at jeg er seriøs når det trengs. Det er «høyt under taket», og vi har et veldig godt samhold og samarbeid på salgsavdelingen. Jeg tror nok at mine venner vil beskrive meg på samme måte.

9. Hva er dine beste tips for lykkes i arbeidslivet?

Sett deg mål, både kortsiktige og langsiktige, si ja til utfordringer og gjør det lille ekstra.

10. Hvor ser du deg selv om ti år?

Om 10 år tror jeg at jeg fortsatt jobber med bil.

