4 byer du bør reise til som «single and ready to mingle»

Det er fint å dra på kjærestetur, men har du ingen av den sorten, da kan du like gjerne reise alene. Eller med venner!

Elite Daily kommer med fire reisetips til deg som er ung og eventyrlysten, og ikke minst: «Ready to mingle»:

1. Kjærlighetens by

Denne sier vel seg selv - nemlig Paris!

Det er vel et ordtak som sier noe sånn som at «Paris er alltid en god idé, men spesielt når du er nylig singel». Byen er kanskje kjent som kjærlighetens by, men den har så definitivt mye mer enn romantikk å by på også.

Et kunstmekka, mye historie og mange kulturelle arrangementer. Hvem vet? Kanskje ender du opp med å drikke vin på et teppe ved Effeltårnet med en fransk flamme? Ikke helt det samme som Tyholttårnet.

2. «The big apple»

Store, urbane byer byr uten tvil på endeløse muligheter for å møte nye mennesker. New York er en eneste stor smeltedigel, så her skal det ikke være noe problem å møte mennesker fra alle kanter av jorda.

Det skal godt gjøres å kjede seg her!

3. Den «rare» byen i Texas

Denne er kanskje ikke like åpenbar! Elite Daily skriver at byen Austin i Texas, USA, er kjent for dens «weird vibe», sammen med sin sørstats-sjarm.

Her har innbyggerne en veldig aktiv og åpen livsstil, og byen er også kjent som en musikkby. Du kan for eksempel dra på Austin City Limits Festival om høsten, eller South By South West om våren, når hundretusener av mennesker strømmer til byen!

4. Ich liebe dich?

Berlin er en energisk by perfekt for alle, også for de single av oss. Byen har et utrolig undergrunnsliv fylt med kunst og musikk, og du går aldri tom for arrangementer å delta på.

Ifølge World Economic Forum, er Berlin faktisk en av de meste byene i verden for millenniumsgenerasjonen!

