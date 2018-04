5 ting du lærer som student - og aldri vil glemme

Foreldre og besteforeldre har vel fortalt oss alle at studieårene er de beste av livet. For oss som er ferdige med utdanningen, er det ingen tvil om at det er en uforglemmelig tid.

Det er mye lærdom å hente, på godt og vondt, og Elite Daily har listet opp noen punkter som vi kjenner oss igjen i:

1. Å si «ja» til nye opplevelser

Som student møter du nye folk konstant, må tilpasse deg alt mulig rart, og være åpen for det meste - både faglig og sosialt.

Det å teste ut så mye nytt som mulig kan være veldig positivt, og åpner opp får både nye erfaringer og bekjentskap. Bare husk at det er lov til å si «nei» fra tid til annen også, du har mange muligheter.

2. Viktigheten av «meg-tid»

Etter en hektisk dag, proppet full av forelesninger, egenstudier og kollokviegrupper, fortjener du virkelig litt «meg-tid». Selv i helgene! Det er fullstendig ok å ha en rolig kveld hjemme med katta.

Dette kan definitivt overføres til jobbtilværelsen også!

3. Utsettelser er uten tvil et mareritt

Ok: Det er vanskelig å la være til tider. Men et eller annet sted i studieløpet innser du at døgning, energidrikk og firkantede øyne ikke er løsningen her i livet. Var serie-maratonet som satte deg i denne kjipe skippertak-situasjonen i utgangspunktet egentlig verdt det?

4. Du er nødt til å følge opp forpliktelsene dine

Jepp. Det å gå på universitet eller høyskole betyr faktisk å gå på universitet eller høyskole. Mange av oss tenker at det går greit å hoppe over en forelesning eller to i begynnelsen av studiet.

Etter et vaklende semester eller to, er det bare å innse at det gjør det ikke.

5. Du lærer kreativ improvisasjon

Om det er én universell ting man lærer i løpet av tiden som student, så er det å improvisere når ting ikke går akkurat helt som planlagt. Uavhengig om det gjelder eksamen, hybelen, matlaging eller økonomi - man blir fort litt ekstra kreativ for å få ting til å gå rundt.

Når livet serverer deg sitroner - lag lemonade, si!

