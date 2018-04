Bomullsnett eller plastpose - hva er egentlig best?

Stoffposer og bærenett av bomull har blitt veldig populært, og mange velger poser og nett av denne typen fremfor miljøskadelige plastposer.

Men stoffposer er heller ikke miljøvennlige. Når bomullen dyrkes, plukkes, bearbeides og transporteres, blir det brukt store mengder vann og kjemikalier. Dette gjelder både økologisk og konvensjonell bomull, skriver forskning.no.

Forurenser mer enn plast

En ny rapport fra Danmarks Tekniske Universitet viser at en bomullspose faktisk forurenser mer enn en typisk plastpose.

Likevel er det ikke slik at plastposen er noen miljøvenn.

- Engangsplastposer er et enormt problem, sier Kristian Syberg, som er førsteamanuensis ved Roskilde Universitet og forsker på miljørisiko, ifølge forskning.no.

Problemet med plastposer er nemlig at mange havner i naturen og i havet, som igjen blir til mikroplast som er skadelig for dyrelivet, og mistenkt for å også ha helseskadelig effekt på oss mennesker.

Denne miljøbelastningen er ikke inkludert i rapporten.

Omdiskuterte tall

Danske medier fremhever funnene der en stoffpose først blir bedre for miljøet enn plastvarianten etter å ha brukt den hver eneste dag i over 19 år - eller over 7 000 ganger. Det er derimot et tall som en rekke uavhengige forskere stiller seg kritisk til.

Om man ikke tar med effekten plastposene kan ha i naturen, som i den nevnte rapporten, kan man ifølge forskning.no konkludere med følgende:

Bruker du posen kun én gang, er vanlige plastposer best

Polyesterposer er ifølge rapporten det nest minst miljøbelastende valget

Papirposer er ikke mer miljøvennlige enn plastposer

