Sånn holder du lykkepromillen gjennom påska

Selv om prosjektlederen tror julefeiringen er en større utfordring enn påsken, gir hun gjerne Lykkepromilles fjell(alko)vettregler til Trd.by.

- Vi liker å si at «det er ikke hva og hvordan du drikker mellom palmesøndag og 2. påskedag som er viktig, men hva og hvordan du drikker mellom 2. påskedag og palmesøndag», sier Maren Kronlund.

- Egentlig pleier vi å si «mellom nyttår og jul», men pyttsann.

Lov å slappe ekstra av

Med andre ord, det å ta seg en ferie og slappe litt ekstra av med et glass vin, eller Solo eller kakao eller uendelig med godteri, det er ikke så skadelig.

- Men det er klart at vi har en tendens til å feste og drikke i ferier. Vi har fri, ingen jobb å gå til dagen etterpå, venner og familie kommer hjem, kanskje drar man på hytta - det kan jo bli for mye også fordi vi skal «putte inn så mye fri og kos som mulig» i en litt lang uke.

Kronlund forklarer at lykkepromille er den promillen du finner på 0.6, eller cirka mellom 0.5 og 1.

- Da er dopaminnivået i kroppen på det høyeste når du drikker, og du vil egentlig ikke få det noe gøyere av en pils til.

Det går nedover

- Hva tenker du som prosjektleder om dagens unges drikkemønster?

- Vi vet at unge, og særlig studenter drikker mye - men undersøkelser viser at det går nedover.

Hun legger til at hun ikke vet nøyaktig hvorfor.

- Men studenter drikker så mye når de først skal drikke. Det er en typisk norsk greie. Vi drikker ikke så mye sammenlagt i løpet av et år, men per drikkesituasjon blir det mye. Vi, og særlig unge, har en helt egen fyllakultur.

Spesielt gjelder dette studentene som får mange drikkeanledninger i løpet av året.

- Mange studenter føler på et enormt press, og vi vet at det i tillegg drikkes mye i Trondheim.

- Må tørre å ta diskusjonen

Lykkepromille arrangerer fadderseminaret «14 pils og en pizza» sammen med Velferdstinget, som gir foredrag og erfaringsutveksling for alle byens faddere, med håp om å gjøre oppstartsukene så gode som mulig for alle nye studenter i byen.

- Tidligere har temaer som «sunt faddervett» og særlig drikkepress stått i fokus. Der det tidligere har handlet om drikkepress, ønsker vi nå å fokusere på mer av det sosiale presset. I disse #metoo-tider er det vanskelig å unngå prat om alkoholen som elefanten i rommet, og vi må tørre å ta den diskusjonen.

Fadderne ønsker å bli bevisst på sin rolle, og der kommer blant annet Jentevakta for å snakke om seksuell trakassering og maktforholdet mellom faddere og fadderbarn.

- Vi ønsker at alle fadderbarn skal føle seg ivaretatt og ha tillit til fadderne sine, og ikke minst føle seg trygge fra dag én. I tillegg er det mye diskusjon om linjeforeningsopptak, etter flere år med uheldige episoder. Når er opptakene inkluderende og fremmer tilhørighet, og når er de ubehagelige og ekskluderende?

Sånn holder du lykkepromilla gjennom påska:

- Spis GODT. Nyt all den digge maten som lages i påsken. Vet du at du skal på fest, så spis litt ekstra fet mat. Da slipper du å ødelegge en strålende feriedag dagen derpå.

- Det finnes så mye digg alkoholfri drikke, som kanskje smaker ekstra godt i påsken. Skal du drikke, så drikk annenhver alkoholfri! Vann, Solo, toddy, kakao. Men pass deg for kaffen så du ikke blir dehydrert.

- Finn på masse morsomme aktiviteter - påskerebus, påskeeggjakt, quiz, brettspill - det finnes uendelig med muligheter. Er du på afterski, så dans masse!

- Fjellvettreglene passer egentlig ganske fint - ta trygge veivalg, vit alltid hvor du er, vend i tide, spar på kreftene og søk ly om nødvendig, ta hensyn, tilpass, planlegg.

Lykkepromilles fjell(alko)vettregler

Planlegg festen og meld fra hvor du går

Å holde seg til lykkepromillen handler om å planlegge kvelden - vit hvor mye du tåler, kjenn egne grenser og følg med på eget alkoholinntak (gjennom for eksempel Lykkepromille sin egen app!). Merker du at det ble for mye? Si fra at du drar så ingen blir bekymret.

Tilpass festen etter evne og forhold

Du vet hva du orker, hvordan du føler deg og hva du tåler. Drikk vann om det trengs, si fra når nok er nok.

Ta hensyn til vær- og skredvarsel, og vær forberedt på uvær og kulde, selv på korte turer.

Det er kjipt å bruke ferien på å være syk. Når du drikker, utvider blodkarene dine seg, og du føler deg varmere, men egentlig så har du et større varmetap. Kle på deg godt. Kanskje er det ikke verdens beste idé å bade i snøen midt på natta heller?

Ta med nødvendig utstyr for å kunne hjelpe deg selv og andre.

Sørg for at noen alltid har strøm på telefonen, så alle kommer seg hjem. Vit hva du kan gjøre og hvem du skal varsle om noe skjer.

Ta trygge veivalg.

Bevisste og gode veivalg er det viktigste for å unngå ubehagelige hendelser, og fyllesyke. Unngå spritfeller eller ting du ikke er sikker på hva inneholder, ikke legg deg på stigende rus.

Vend i tide, det er ingen skam å snu.

For mange føles det nødvendig å være på hele festen ut, fordi man er redd for den såkalte FOMO-effekten (Fear of Missing Out). Det er ikke sikkert du går glipp av så mye om du dropper nachspillet, annet enn hodepinen og kvalme.

Spar på kreftene og søk ly om nødvendig.

Husk å holde kroppen hydrert ved å drikke vann gjennom kvelden. Se punktet over: ingen tvinger deg til å være med til morgengry. Det er ferie og veldig lov å prioritere søvn og nattmat!

