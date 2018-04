Her er trønderske motebloggeres vårfavoritter

Våren er rett rundt hjørnet, og hvem er vel ikke klar for å slenge fra seg vinterjakka og tunge vintersko?

Trd.by har tatt en prat med byens motebloggere for å høre hva som er deres vårfavoritter.

Lys denim og litt knall

Karianne Skillberg har studert flere år i Trondheim, og driver motebloggen sin ved siden av jobben hos Danske Capital.

- Hvilke farger gjelder denne våren?

- Personlig har nok jeg en tendens til å gå bananas for lys denim, hvite sneakers og pastellfarger når våren setter inn for fullt, men jeg tenker nok at litt mer knallrosa-, gule- og -røde farger fort kan bli en hit hos meg.

Hun har selv ikke kastet seg på slengbuksetrenden, og foretrekker jeansene rette i beina og med høyt liv.

- Det blir aldri gammelt.

Shorts er ingen stor-favoritt hos Skillberg, men skjørt er noe hun gjerne går med.

- Lange skjørt med blonder, tyll eller ulike mønstre slår sjeldent feil. Jeg digger å style skjørt med skinnjakke. Om jakken er semsket, sort eller rød har ingenting og si, det blir alltid en kul kombo.

Bomber og trench

Skillberg er langt fra lei av bomber-jakken.

- Jeg har så mange bomber-jakker, noe jeg også akter å bruke denne våren. Og skinnjakken da. La oss for all del ikke glemme den.

I tillegg har hun lagt sin elsk på trench-coats.

- Min vårfavoritt i år blir nok en litt lengre trenchcoat med noen freshe sneakers til. Bonuspoeng hvis trenchen har rutete mønster på utsiden eller i foret.

Når det gjelder tilbehøret Skillberg vil dra fram, velger hun smale 90-tallsbriller.

- Jeg er ikke helt der ennå, da jeg har en svakhet for enorme solbriller. Men du skal ikke se bort i fra at de plutselig dukker opp i et instagram bilde eller to inne på @skillberg heller

- Hvilket tilbehør er hot?

I stedet for å si smale solbriller velger jeg cowboy-bootsen, type ankel-boots. De blir vi garantert å se mer til fremover. Også på yours truly.

Friskere farger

Gilbert Ofori, den unge motebloggeren og ansatt hos Bogart Cosmo, sier det også er en del friske farger til menn.

- Vi ser mye oransje, gult og rødt, forteller han og legger til at også pasteller er populært.

Det han fremhever som nytt i motebildet er dristigere kombinasjoner av mønster.

- Det har for eksempel blitt svært populært å kombinere en rutete overdel med stripete bukser, og motsatt. Blomstermønster kombineres også med ruter denne sesongen.

Det som fortsatt henger med fra tidligere sesonger er ifølge Ofori sneakers.

- Motebildet endrer seg raskt, men det er alltid en god del som ikke forsvinner helt. Som i fjor var det populært med sneakers i alle farger og varianter i kombinasjon med dresser.

Ofori sier også at trenden med å blande litt stivere klær med mer avslappede plagg, også er intakt.

- Vi ser hettegenser innenfor dressjakker og dressbukser med strikk i livet.

- Ikke like smale bukser

Også på herrefronten kan Ofori fortelle at buksene ikke er like smale som de har vært.

- Vi ser mange slengbukser i årets kolleksjoner. Shorts og skjørt kommer i flere fargerike kombinasjoner og flere mønster enn før. Spesielt på herresiden ser vi mye mer blomstermønster og spreke farger, som oransje og rødt.

Dette kan man style med ensfargede eller stripete skjorter i kort eller lang arm.

- Det har i alle år vært populært med «button-down»-skjorter som gir et mer avslappet uttrykk, men i år ser vi mye skjorter med «kinakrage» og med pysj-lignende krager. Mine vårfavoritter er uten tvil kortermede skjorter med mønster og hvite sneakers.

