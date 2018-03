Skikkelig glemsk? Da kjenner du deg igjen i disse 7 utfordringene

Om det å glemme ting er en daglig vane, kan livet fort være en evig utfordring.

Den konstante, maniske surringa der du leter etter noe du nettopp hadde i hånda, ting som hele tiden må kjøpes på nytt, og det å løpe hele tiden - fordi du er for sein til det meste.

Elite Daily har listet opp syv ulike ting som de fleste distre, glemske rotekopper kan kjenne seg igjen i:

1. Du mister nøklene, bankkortet, eller hva som helst - hele tiden

Trenger vi i hele tatt å utdype denne? Du mister de tingene som du absolutt trenger for å komme deg gjennom hverdagen - hele tiden.

Du har prøvd å ha en egen boks for nøkkelen ved inngangsdøra, men det nytter bare ikke. Du har sikkert lagt igjen noen kroner til vekterselskap som må låse deg inn også, enten det er hjemme eller på jobb.

Når det gjelder bankkortet - takk gud for betalingsløsninger på mobil - om du ikke har mistet den også, da.

2. Du glemmer å spise frokost

Dette er ikke nødvendigvis livsavgjørende, men frokost sies tross alt å være det viktigste måltidet i løpet av en dag.

I tillegg fører en glemt frokost som regel til at man kjøper noe på impuls, som en overpriset burrito, pølse eller vaffel, som gjør at du ender opp utslitt før lunsjtid uansett.

3. Du går glipp av avtaler hele tiden

Helt ærlig: Hadde det ikke vært for kalenderen på mobilen eller fødselsdagoversikten på Facebook, hadde du ikke fått med deg noe som helst.

Du går ikke bare glipp av fastlegetimer og tannlegesjekker, men nå må du altså vente i en hel evighet før de har tid til deg på nytt.

4. Gratulerer-med-vel-overstått-telefonen

Bestemoren din sender deg en hundrelapp på navnedagen din, men du kan ikke huske hennes bursdag en gang.

Her igjen, Facebook har definitivt redusert problemet, men det kan likevel være et totalt mareritt å holde oversikt over hele nettverket ditt. Når det skjer igjen (for det vil definitivt skje), ro ned og send en kake-emoji.

5. Den kollegaen du absolutt burde kunne navnet til nå

Mange av oss er rett og slett håpløse når det kommer til å huske navn. Det finnes nesten ikke noe verre enn å måtte passere en kollega som ser ut til å vite alt mulig rart om deg - men du klarer ikke huske vedkommendes navn en gang.

6. Du blir sint på deg selv fordi du glemmer å handle inn mat

Ingenting slår det å komme hjem etter en lang jobb- eller skoledag, for så å oppdage at kjøleskapet er helt tomt.

Kanskje du rett og slett må slå til på den matkassa du har takka nei til ti ganger over telefon likevel?

7. Den e-posten du får om den ubetalte regninga

Ouch. Mailen med «vi kan ikke se å ha mottatt betaling for kredittkortet ditt» er aldri gøy å få. Du har tenkt å ordne avtalegiro for alle faste regninger opptil flere ganger, men ups, det har du også glemt.

Og det vil du fortsette å glemme helt til neste gang en lignende melding havner i innboksen din.

