6 tegn på at du bor alene

Etter år med passiv-agressive romkamerater i kollektivet, eller masete foreldre, er du omsider i den herlige situasjonen at du bor for deg selv.

Uavhengig av omstendighetene som førte til at du nå bor for deg selv, kjenner du nok på velsignelsen det kan være å ha kåken helt for deg selv. Elite Daily har listet opp noen grunner til nettopp dette:

1. Ikke bare synger du i dusjen. Hele leiligheten er din scene

Når du lever solo-livet, er hele leiligheten fritt vilt for å bryte ut i spontan sang. Jepp, det betyr å bringe frem din indre «dancing queen» når du kommer hjem fra jobb og spretter vinflaska.

Synging er naturligvis ikke forbeholdt dusjen, og hårbørsta er den beste mikrofonen noen sinne.

2. Leiligheten er en ingen-bukse-sone

Endelig kan du vandre rundt i en digg t-skjorte, undertøy og pusete tøfler uten at familie, kjæreste eller andre i kollektivet griner på nesa eller stormer inn på rommet ditt.

Du kan være bukseløs når som helst, og du elsker det.

3. Du rydder og vasker når søren du vil

Ditt hjem, dine regler. Du bestemmer! Du kan ha besøk akkurat når du ønsker, kapre sofaen og se på TV når som helst, og gjøre unna rydding og vasking akkurat når det passer deg.

Du vil ikke bli irritert over de andre rotekoppet i kollektivet - fordi du ikke bor med noen lenger!

4. Kan noen ringe Kelly Clarkson, fordi du er «Miss Independent»

Nå som du bor for deg selv, er ingen oppgave eller utfordring for stor. Du lager mat, du vasker, du betaler regninger. Du er sjefen.

Her snakker vi voksenpoeng i fleng!

5. Du får omsider innrede hjemmet ditt akkurat som du vil

En tom leilighet er som et blankt lerret hvor du kan utrykke deg selv. Du kan omsider bestemme hva som skal hvor, og en tur til Ikea blir plutselig en heidundranes dag.

6. Du lurer på hvordan livet hadde vært med delte utgifter

Selv om du absolutt elsker å ha leiligheten for deg selv, undrer du over hvor mye penger du kunne ha spart om du hadde hatt en samboer. Det hadde vært deilig med litt mer penger på kontoen?

Men, snart nok, vil du huske hvordan det var å spore opp den ene personen i kollektivet som ikke hadde betalt sin del av regninga. Det var ikke gode tider.

