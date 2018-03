Birk og Sara skal lære andre å bygge om varebiler til bobiler

Kjæresteparet Birk Haaland (27) og Sara Teigen (26) er glad i å reise, men det var Haaland som hadde ideen om å bygge om en varebil til en bobil.

– I USA er det et movement, med tiny houses og vanlife, sier Haaland.

Han så at det var flere i USA som hadde bygget om varebiler, og lurte på hvorfor han ikke hadde hørt om folk i Norge som hadde gjort lignende.

Da Haaland luftet ideen om å gjøre det samme for Teigen, var hun først skeptisk.

– Det går ikke an, tenkte jeg. Du utfordra tankegangen min der, sier hun, og ser på Haaland.

For dyrt med bobil

De kikket litt på bobiler først, men fant ut at de aktuelle var altfor dyre, og ikke spesielt koselige.

Da bestemte de seg for å gi det et forsøk.

Lærte underveis

Det var Haaland som tok regi på byggingen, og det meste lærte han underveis. Reguleringer og sikkerhetstiltak måtte han også finne utav selv.

– I utgangspunktet tar vi ned veggen mellom cockpiten og varerommet, men i den første bilen måtte vi sette den opp igjen, fordi bilen ikke var brei nok til å være bobil, forteller han.

Bilen de bygget, fikk stor oppmerksomhet. Blant annet fikk Storbritannias største avis på nett, the Daily Mail, med seg påfunnet, og skrev en stor artikkel om dem.

Ville samle informasjonen

Da de reiste rundt i bobilen, traff de også på andre, som hadde flere tips og som hadde gjort andre feil.

Da tenkte Haaland at det kunne vært fint om all informasjonen var samlet et sted, slik at folk slapp å gjøre de samme feilene.

Nå arrangerer duoen sitt tredje kurs i vanbygging. De har hatt et kurs i Stavanger, og et i Oslo tidligere, og i Oslo var det så fullt at ikke alle fikk plass.

Utfyller hverandre

I utgangspunktet er ikke Haaland spesielt glad i å snakke foran folk, så han synes det er litt absurd at han holder kurs.

Men, av og til kan det bli litt for teknisk, og da kommer Teigen inn i bildet.

– Du er jo så flink med mennesker, så du ser hvis noen ikke forstår, sier Haaland til kjæresten.

– Kommer langt med grunnleggende verktøy og YouTube

Teigen og Haaland presiserer at de ikke er verdensmestere i å bygge om biler, men de deler det de kan.

– Jeg liker at folk tenker annerledes. Om du vil bo eller reise i en van, gir det deg mer frihet, både med plassering og utgifter, sier Haaland.

Han sier også at du ikke trenger så mye kunnskap på forhånd for å få det til.

– Du kommer langt med grunnleggende verktøy og YouTube, sier han.

