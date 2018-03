Toppblogger Maren Erdvik (28) har startet «Bloggtak mot kreft»

– Som blogger og influenser er det godt å få lov til å hjelpe. Å bruke stemmen min til en så viktig sak som kreftsaken gjør meg takknemlig og glad. I tillegg er jeg utdannet sykepleier, så det er enda en faktor som gjør at det føles veldig godt å gjøre dette, forteller Maren Erdvik.

Sammen med Kreftforeningen har hun startet «Bloggtak mot kreft». Med på laget har hun fire av Norges toppbloggere: Espen Hilton, Martine Halvorsen, Camilla Aastorp Andersen, også kjent som «Treningsfrue», og Pia Seeberg.

– Man kan være kreftfri, men langt ifra frisk

Blogger og kristiansander Maren Erdvik har tidligere delt sin historie i Fædrelandsvennen om da mora hennes ble rammet av leukemi.

– Vi kan takke forskningen for at hun ble frisk. En viktig del av behandlingen var at hun fikk ny beinmarg. Prognosen hadde vært dårligere uten denne. Derfor er det så viktig for meg å støtte denne saken. Jeg håper å få inn mye penger til forskning så pasienter som er rammet av kreft kan bli friske, og dem som har blitt kreftfrie kan få det bedre, forteller Erdvik.

Temaet for årets «Krafttak mot kreft» er senskader. Hvordan er hverdagen hvis man er blitt kreftfri?

– Livet etterpå kan være utrolig variert. Man tenker ofte at hvis man blir kreftfri, så er man frisk. Men man kan være kreftfri, men langt ifra frisk. Det er så mye som kan komme etterpå, forteller hun.

Som pårørende til en kreftoverlevende har Maren kjent nært på kroppen hvordan det også er i etterkant. Mange vegrer seg fra å snakke om dette.

– Det er utrolig viktig å snakke om, for mange kjenner nok på at man burde være glad for at man er kreftfri. Så er det liksom ikke lov å ha det kjipt med de tingene som kommer etterpå, og det tror jeg er veldig viktig å få fokus på.

Samlet inn 16 000 kroner hittil

På Sørlandet i dag lever cirka 5 000 mennesker med seinskader. Moren til Maren slapp heldigvis unna.

– Mange har nok en forventning om at hvis man blir kreftfri, så vil livet gå tilbake til sånn det var. Så kan man for eksempel få 17 seinskader, som gjør at du overhodet ikke kan leve som normalt, forteller Ane Ek Drange, aksjonssjef i Kreftforeningen i Kristiansand.

Hun forteller at seinskader ofte er tabubelagt. Derfor er det viktig å snakke om, både for dem som opplever det og for de rundt.

– Du er en som overlevde kreft, og da kan det være vanskelig å si til barn, mann eller arbeidsplass at dette tempoet ikke går lenger. Mange tør ikke å snakke om det, sier Drange.

Dette er første gang Kreftforeningen samarbeider med bloggere på denne måten. Hittil har de samlet inn 16 000 kroner, med et mål på 50 000 innen utgangen av mars. Men både Drange og Erdvik er enige om at donasjonsmengden ikke er viktigst.

– Under «Bloggtak mot kreft» så handler det mest om å skape åpenhet rundt temaet og opplyse om det, sier Drange.

– Beløpet er ikke så høyt enda, men antallet donasjoner er mange! Det er så fint, legger Erdvik til.

Espen Hilton fra Vennesla er en annen sørlandsblogger som har engasjert seg i innsamlingsaksjonen.

– Jeg synes dette er en ekstremt viktig sak å ta del i. Uansett om mennesker som er blitt rammet av kreft blir kreftfri, så har sykdommen en kraft som setter dype spor livet ut, sier han.

Er med for å hjelpe, ikke for å tjene penger

Som en av Norges største treningsbloggere, når Erdvik ut til flere tusen hver dag. Etter at hun publiserte innlegget om «Bloggtak mot kreft», har hun blitt overøst med tilbakemeldinger.

– Jeg har fått utrolig mange tilbakemeldinger og historier fra blogglesere. Det er så godt at det snakkes om. Det har vært fint, men det er tøft. Man tar alt veldig inn på seg, og det er så mange historier der ute, forteller hun.

Som alltid når bloggere er tema, har noen hengt seg opp i at dette er nok en måte å tjene penger på. Det vil Erdvik avkrefte.

– Jeg er med fordi jeg ønsker å hjelpe. Ofte tenker folk at bloggere får betalt for hvert innlegg, det er bare tull og tøys. Det finnes ikke noe sånt i dette. Vi har fått kommentarer om at «jøss, nå tar vi reklame til nye høyder», men nei, overhodet ikke. Det vil alltid være noen som tenker sånn med én gang det står «samarbeid», men vi får ikke noe økonomisk for dette, og det var det heller ingen som tenkte på, sier hun.

Drange nikker.

– Da jeg møtte Maren tenkte jeg at her er det så mye engasjement i én kropp og i én blogger. Så at vi kan være med å vise at bloggere er mer enn sponsede innlegg og at de også kan ta et krafttak og bruke stemmen sin på en god og sunn måte, det er utrolig flott, avslutter Drange.

Fakta om senskader SEINSKADER OG ALVORLIGHET. Senskader omfatter et bredt spekter av tilstander med varierende alvorlighetsgrad. De mest alvorlige er når pasienten får kreft på nytt eller hjerte-/karsykdommer. Jo yngre en pasient er når kreftbehandlingen gis, jo høyere er risikoen for å få kreft på nytt.

ØDELAGTE ELLER REDUSERTE KROPPSFUNKSJONER. De som har fjernet deler av tarm, må venne seg til et liv med pose på magen. Pasienter med livmorhalskreft kan få plager i skjeden, og prostatakreftpasienter kan få problemer med ereksjon. Tøff behandling i ung alder kan redusere muligheten for å få barn.

FATIGUE. Mange kreftpasienter kjenner på trøtthet og utmattelse og kjenner seg svake og uten energi. Nedsatt hukommelse og konsentrasjonsvansker er også vanlig.

ANGST OG DEPRESJONER er vanligere hos kreftrammede enn i befolkningen for øvrig.

KOGNITIV SVIKT. Noen opplever kognitiv svikt, hormonforstyrrelser og problemer med sexlivet. Lymfødem, store tannhelseproblemer og beinskjørhet kan også være konsekvenser av kreftbehandlingen.

ARBEID. 40 prosent av kreftpasientene i Norge er i arbeidsfør alder. For enkelte blir seinskadene så utfordrende at det kan være vanskelig å stå i arbeid under og etter behandling. Forskning har vist at en stor andel av kreftrammede vil ha behov for tilrettelegging i lang tid etter behandlingen er fullført.

ØKONOMI. 30 prosent kreftrammede opplever dårligere økonomi etter kreftdiagnosen. Kreftrammede med lav utdannelse, enslige og enslige forsørgere, de som står utenfor arbeidslivet og som endrer sivilstatus etter diagnosen, rapporterer oftere dårlig økonomi enn andre grupper.

SOSIAL DELTAKELSE. Senskader kan gi utfordringer i å opprette både individuelle og sosiale aktiviteter i dagliglivet. Redusert blære- og tarmfunksjon bety at nærhet til toalett, eller lyder fra tarmene blir en begrensning for sosial kontakt. Andre har hyppige vannlatinger som forstyrrer nattesøvn. Spise-, lukt- og smaksreduksjon kan medføre at sosiale samlinger blir mindre hyggelige. Det samme kan skader som nedsatt hørsel, øresus, følelsesløshet og stikking i fingrene. Enkelte typer av kreftbehandlinger, eksempelvis for hjernesvulst, kan gi personlighetsforandringer, kognitiv svikt og hukommelsessvikt, som i sin tur påvirker både mulighetene for å stå i arbeid og fungere sosialt.

