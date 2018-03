Susanne (26) og Anders (29) skal gå Norge på langs

– Da jeg og kjæresten min gikk over Hardangervidda for to år siden, var det etter tre uker fint å komme hjem og dusje og spise ordentlig mat. Men egentlig hadde vi bare lyst til å fortsette, sier Susanne Tørring.

Dermed begynte planleggingen av norgestur for henne og kjæresten, Anders Gabrielsen (29). I halvannet år har de forberedt seg på å gå fra Lindesnes til Nordkapp. En tur nesten 3000 kilometer.

– Vi har gått mange turer i Nordmarka med sekk og planlagt til hvilke postkontor vi skal få tilsendt mat og utstyr underveis, så vi slipper å bære så tungt, sier Susanne.

Rikelig med tid

1. mai drar hun av gårde med kjæresten og hunden Monsen (oppkalt etter Lars Monsen, selvsagt!). De har fått fri i et halvt år fra jobb i skole og IT-bransjen til å fullføre drømmen.

– Det er mange som fint kan gjøre det på fire-fem måneder. Når vi først gjør det, vil vi ha god tid. Da kan vi bli noen dager hvis det er kjempefint et sted, og har slingringsmonn hvis vi blir syke eller skadet. Vi har muligheten til å ta det stille og rolig, og ikke stresse. Det blir ingen superekspedisjon, vi skal kose oss underveis!

– Ikke klart å finne sti overalt

Ruta har de satt sammen selv. Det er vanskelig å gå gjennom Sverige, slik mange andre gjør, fordi de har hund og må tenke på vaksiner og papirer. Hovedsakelig skal de holde seg i skog og mark, og sove i telt og innimellom på turisthytter.

– Det har vært litt vanskelig å finne informasjon om mulige ruter. Noen steder er vi nysgjerrige på om vi kan gå eller ei, vi har ikke klart å finne noen sti. Det er jo en del av opplevelsen, det også, sier Susanne.

De har planlagt store deler av ruten ut fra hvor postkontorene de skal hente mat på ligger. 17 pakker kontaktlinser, hundemat, tørrmelk og andre nødvendige ting, skal sendes jevnlig hjemmefra, og plukkes opp med en til to ukers mellomrom.

Skal slappe av

Paret har blitt mer og mer interessert i friluftsliv de siste fem årene.

– Vi blir jo mest inspirert av Lars Monsen. Så har vi sett andre gå landet på langs, og skjønt at det er mulig å gjennomføre. SoMe-generasjonen har jo begynt å gå nå, så det blir jo mye publisitet rundt det.

Susanne og Anders har laget en nettside om planleggingen av turen, og håper å blogge litt underveis. Det til tross for at hun gleder seg aller mest til å komme unna hverdagsmaset.

– Jeg gleder meg til å tenke på neste gang jeg skal få spise og tisse, at det er mine største bekymringer. Og til å nyte naturen, bade og slappe av.

