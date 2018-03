Maja (31) lærer andre å lage jakker av gamle tepper

- Jeg hadde vanskeligheter med å unnskylde at jeg skulle bli nok en klesdesigner. Verden har nok av dem, så jeg måtte finne min egen greie, forklarer Maja Stabel (31) til Trd.by.

Hun ville ha en mer bærekraftig forretningsmodell og en mer miljøvennlig tanke bak klesdesign. Stabel kom derfor på tanken på å lage klær i Zero Waste-ånden. Altså med null avfall, eller stoff til overs som en kan si i denne anledningen.

Fra gamle pledd

Stabel flytta til Trondheim i juni i år, og hun har allerede holdt kurs for å lære bort teknikken sin. Tirsdag og onsdag denne uka tilbød hun sine ferdigheter i forbindelse med #detklerdeg-kampanjen til Forbrukerrådet.

- Zero Waste er allerede et begrep innenfor klesdesign, men jeg har funnet min egen måte å gjøre det på, forklarer hun.

Kursene hennes går ut på å lage jakker ut av gamle tepper. Hun bruker et mønster som er sammensatt av rektangler for å lage jakkene.

- Jeg var opptatt av å lage en metode som er lett for de som ikke kan sy, og at det skal være lett å forstå. Tanken bak er at det ikke skal bli noe stoff igjen.

På kursene hender det jo likevel at det blir litt stoff igjen, men det finnes alltid noe en kan bruke det til.

Vil vekk fra bruk og kast

På Samfundet onsdag ettermiddag er det et titalls personer som henger over hver sine brukte pledd, og jobber med saks og målebånd. Blant dem er Nelly Bye og Marianne Rodal.

- Vi synes det er morsomt å sy, og alt som er gratis er digg når man er student, svarer de.

Rett på tvers av bordet står Ina Charlotte Berntsen og Ylva Cecilie Vestrheim. Ina har rollen som mannekeng, og har derfor på seg det som skal bli en rød jakke i ull, mens Ylva måler til og setter knappenåler.

Ellers i salen på Samfundet er det for anledningen utstilt flere klesoppheng i Forbrukerådets popup-utsalg, som har fått navnet #detklerdeg.

Med bruktmarkedet, sytjenester og redesignkurset ønsker Forbrukerrådet å inspirere til å handle brukt og reparere i stedet for å kaste.

I ei pressemelding forklarer de at målet er å få folk mer positive til gjenbruk av klær, som de regner som det fjerde mest miljøbelastede forbruksområdet.

- Det forbruket vi har av klær er ikke bærekraftig. I snitt har vi 80 kilo klær hjemme, og ett av fem plagg blir sjeldent eller aldri brukt, sier Gunstein Instefjord, fagdirektør for handel i Forbrukerrådet i pressemeldinga.

De har gått sammen med Fretex og Fremtiden i våre hender, og inntektene fra klessalget på Samfundet skal gå til Fretex.

- I dag er det lettere å kaste og kjøpe nytt, enn å reparere. Og produkter i dag må i større grad lages sånn at de kan repareres. I Sverige har de senket momsen på reparasjoner, og det bør vi i Norge også gjøre, mener Instefjord.

Kom på ideen i København

Stabel studerte Sustainable Fashion i København.

- Jeg har innsett at jeg hadde mest lyst til å gå en kreativ vei. Enten det var illustrasjon eller klesdesign, så har jeg hatt lyst til å kreere, forteller hun, og legger til at hun egentlig har litt dårlig tålmodighet når det gjelder å sy, selv om hun alltid har vært opptatt av det.

Det var også der hun kom på tanken om å gjøre en litt annerledes designkarriere.

- Jeg fant ut at det allerede var et begrep, men tok det som en utfordring. Jeg synes det var gøy og utforsket det mer. Jeg begynte først med trekanter, men fant ut at man kunne lage mer av firkanter. Det er egentlig uendelige muligheter.

Hun er opptatt av å holde designene stilrent.

I utgangspunktet skulle hun produsere klær til en kolleksjon, men hun fant ut at hun ikke ønsket å bidra til masseproduksjon.

- Er du miljøvennlig selv?

- Jeg prøver så godt jeg kan, og jeg i hvert fall veldig obs på det.

Hun erkjenner at det er vanskelig.

- Men akkurat når det gjelder klær, kjøper jeg sjeldent nytt. Jeg kjøper heller brukt eller syr selv. Så prøver jeg å være miljøvennlig generelt også.

