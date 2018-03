Trondheimssalong huser nå både årets frisør og årets lærling

Elisabeth Rendall og Ellen-Kristine Helmersen stakk av med hovedprisene i sine kategorier i den landsdekkende frisør-konkurransen. De er henholdsvis kåret til årets frisør og årets lærling.

- Det er en veldig herlig følelse. Overveldende og veldig artig, sier Rendall til Trd.by.

Tre nominerte fra Coma

Hun er en av to eiere på frisørsalongen Coma i Munkegata, og en av de tre fra salongen som sendte inn bidrag til konkurransen. Rendall har tidligere vært nominert til samme kategori, og hun er også tidligere norgesmester i klipp og farge. Hun tror det kan være god reklame for salongen at hele tre stykker var nominert, og at to fikk med seg premien hjem.

Medeier Monica Berge var også nominert til Årets frisør, i tillegg til Helmersen som ble årets lærling.

- Dette er helt surrealistisk, og det har ikke helt gått opp for meg ennå. Jeg lever godt og lenge på dette, sier Helmersen til Trd.by.

Hun sendte inn bidrag i fjor, og endte også da opp med en nominasjon.

- Jeg synes bare det å bli nominert er helt sykt, sier 20-åringen.

Hele salongen i sving

For å bli nominert i Hår og Skjønnhet-konkurransen, arrangert av Norske frisør- og velværebedrifter, må deltagerne sende inn tre bilder av tre forskjellige frisyrer. Deretter velges det ut en vinner fra de fire regionene deltakerne deles inn i. Rendall ble i sin kategori derfor plukket ut i region Midt-Norge, som også inkluderer Nord-Norge og Finnmark.

- Hvorfor tror du at du vant i år, Rendall?

- Jeg tror det er en kombinasjon av en veldig dyktig fotograf, og det at vi jobber i team på hele salongen.

For eksempel jobber modellen hennes på salongen, og det samme gjelder makeupartisten.

- Vi har jobbet for dette hele gjengen.

Tolket neste års mote

Oppgaven gikk ut på å tolke neste års mote.

- Jeg er veldig glad i farging og ville gjøre noe som skilte seg ut, sier Rendall, som har hentet inspirasjon fra Østen og bruker det hun karakteriserer som harde og grafiske linjer.

Hun har lekt seg med fargene, og synes det er gøy å få gjøre noe som de ikke får gjort i salongen ellers.

Helmersen var ferdigutdannet for snart et år siden, og er dermed ferdig som lærling selv om hun ble kåret til akkurat årets lærling. Hun forklarer at det er en kategori med aldersgrense, slik at også de som er ferdige med utdannigen kan delta.

- Jeg forsøkte å gi frisyrene et nordisk preg, litt kaldt og mystisk, forteller frisørspiren fra Fosen.

Hverken Helmersen eller Rendall er i tvil om at de også forsøker seg til neste år. Da blir det i kategorien årets frisør for dem begge.

I tillegg til Coma var frisører fra Blow og H2 i Trondheim også nominerte til årets frisør.

