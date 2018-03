Fire dager etter at masteroppgaven var levert, hadde Stine (27) sin første dag på jobb

Stine Jensås Andersen (27) fra Trondheim jobber hos en av de større bilforhandlerne i Trondheim, Nardo Bil.

I forrige uke snakket vi med Eirin Torve, en av de unge dyktige ansatte ved avdelingen for hjertemedisin på St. Olavs hospital.

Slik svarer Stine Jensås Andersen på Trd.bys ti spørsmål om seg selv, jobb og karriere:

1. Hvor jobber du, og hvilken stilling har du?

Jeg er markedsansvarlig for Nardo Bil-gruppen som har 8 avdelinger fra Steinkjer til Ålesund. Alle avdelingene er Volvo-forhandlere, og i Trondheim har vi i tillegg Jaguar og Land Rover.

Hos Nardo Bil har jeg det overordnede ansvaret for markedsføringen og markedsaktiviteter, samt at jeg produserer materiell og innhold for alle våre avdelinger.

LES OGSÅ: Vetle (24) er den yngste skuespilleren på Trøndelag Teater

2. Hvilken utdanning har du?

En sammensatt utdanning av både teoretiske og praktiske fag. Jeg har en bachelorgrad i media, IKT og design fra Høgskulen i Volda og en mastergrad i medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi fra NTNU. I tillegg har jeg tatt et årsstudium i studier av kunnskap, teknologi og samfunn på NTNU.

3. Hvordan fikk du jobben du har i dag?

Jeg søkte på jobben via Finn, og ble innkalt til førstegangsintervju. Deretter fulgte flere intervjurunder hvor jeg skulle presentere meg selv, løse ulike caser og så videre.

Fire dager etter at masteroppgaven var levert hadde jeg min første dag på jobb.

LES OGSÅ: Marianne (24) jobber med å hjelpe voksne mennesker ut i jobb

4. Hva var din aller første jobb, og hvor gammel var du da du fikk den?

Jeg har hatt mange ulike sommerjobber siden jeg var 14 år, men da jeg var 20 (og hadde friår) fikk jeg min aller første 100 prosent-jobb ved Hallset Skole. Der jobbet jeg på SFO, samt at jeg var skoleassistent. En veldig morsom og givende jobb!

5. Hva er den største tabben du har gjort på jobb?

Jeg har heldigvis klart å unngå de store tabbene hittil, men det er alltid kjipt hvis man har skrevet noe feil i en annonse. Særlig hvis man oppdager feilen dagen annonsen står på trykk…

LES OGSÅ: Hanne (24) fikk lede Menys nye satsning

6. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen din?

Høyt tempo, varierte arbeidsoppgaver, stort ansvar, trivelige medarbeidere og en bransje i stor utvikling motiverer meg veldig. Det gjør det litt enklere å stå opp når klokka ringer halv sju!

7. Hva er den største utfordringen med å være ung i arbeidslivet – og hva er fordelene?

Det å komme seg inn i arbeidslivet som ung ser jeg på som den aller største utfordringen. Jeg har vært veldig heldig med min arbeidsgiver - for det er ikke mange som tør å satse på de yngre og gi de såpass mye ansvar.

Men når du først har fått en fot innenfor, så ser jeg bare fordeler. Og da særlig med tanke på alt som skjer med digitalisering, programvare, sosiale medier og videre. Vi har teknologien litt i fingrene, og tar til oss nye ting relativt kjapt.

LES OGSÅ: Anita (30): - Man skal ikke være redd for å spisse albuene litt

8. Hvordan vil medarbeiderne dine beskrive deg – og skiller det seg fra dine venners beskrivelse av deg? I så fall, på hvilken måte?

Ifølge mine medarbeidere er jeg utadvendt, hjelpsom, hardtarbeidende, sosial og engasjert. Og mine venner beskriver meg på samme måte - men jeg er kanskje litt mindre seriøs når jeg er med venner enn det jeg er på jobb.

9. Hva er dine beste tips for lykkes i arbeidslivet?

Jobb hardt! :-)

10. Hvor ser du deg selv om ti år?

Både bil- og mediebransjen er i stadig utvikling og det skjer mye i forhold til kundereisen og digitalisering, så om 10 år jobber jeg fortsatt i bilbransjen, men på en helt annen måte enn det jeg gjør nå.



Er det noe som engasjerer deg ekstra mye? Skriv til oss! Send debattinnlegg til trd.by@adresseavisen.no