Disse landene topper lista over hvor trondhjemmerne vil studere

Eksamensøvinga på stranda, eller på en kafé i en pulserende europeisk storby? Ja, det høres fristende ut.

Vi spurte Lånekassen om hvilke land trondheimsstudentene oftest søker studiestøtte til.

Det viser seg at det ikke bare er deilig er å være norsk i Danmark. Det er tydligvis også deilig å være trønder der.

LES OGSÅ: Åsmund (21) og Sindre (20) på ferie i Nord-Korea

Forskjellig fra resten

I studieåret 2016/2016 søkte hele 284 studenter med folkeregistrert adresse i Trondheim seg til skoler i Danmark, og da også om studiestøtte fra Lånekassen.

Det skiller seg faktisk fra lista på landsbasis der Storbritannia troner på toppen for de som tar hele grader i utlandet, og Australia på nummer en for de som tar deler av studiet i utlandet.

I alt var det rett i underkant av 1 000 studenter, med folkeregistrert adresse i Trondheim, som søkte studiestøtte til utdanning i utlandet.

LES OGSÅ: Her er verdens mest bisarre turistmål

LES OGSÅ: Nordmenn er ekstreme på ferier

Holder seg i nærheten

Danmark har nesten dobbelt så mange trondhjemsstudenter enn nummer to på lista. Nemlig Storbritannia.

I 2016/2017 var det i alt 157 som søkte studiestøtte for å studere i Storbritannia. 108 gjorde det samme for å studere i Sverige, og gir dem dermed tredjeplassen over studieland i skoleåret som gikk.

USA og Australia må faktisk nøye seg med henholdsvis en fjerde- og femteplass i denne rangeringen.

GLAD I REISE? Slik kan du bli en rutinert globetrotter uten å tømme lommeboka

Her er topp ti-lista:

1. Danmark: 284 studenter

2. Storbritannia: 157 studenter

3. Sverige: 108 studenter

4. USA: 87 studenter

5. Australia: 42 studenter

6. Nederland: 25 studenter

7. Polen: 25 studenter

8. Tsjekkia: 21 studenter

9. Tyskland: 21 studenter

10. Latvia: 16 studenter

Resten av de 925 trondhjemmerne som søkte seg til utlandet, dro til blant annet Canada, Frankrike, Indonesia og Nicaragua.

LES OGSÅ: Tor Anders fra Trondheim har besøkt nesten 80 land - dette er hans tre favorittreisemål

Litt lengre sør

Topplista for norske gradstudenter, det vil si de som tar en hel grad i utlandet, er litt annerledes enn for trondhjemmerne.

Topplista for norske gradstudenter Storbritannia Danmark USA Polen Ungarn

LES OGSÅ: Seks undervurderte grunner til at du bør dra på backpacking i 20-årene

For norske deltidsstudenter ser lista noe annerledes ut, altså de som tar deler av studiet sitt i utlandet.

Topplista for norske deltidsstudenter Australia USA Storbritannia Tanzania Tyskland

Hold deg oppdatert! Følg trd.by på Facebook