Christopher (31) deler sine veganske oppskrifter på Instagram - sjekk ut disse taco-oppskriftene!

Du har kanskje sett han bak bufféen på Hagen på Bakklandet. Eller så har du sett han på Instagram, der han gladelig deler oppskriftene sine under tilnavnet «Hippievegchef».

Sjekk ut Christophers oppskrift på vegansk taco nederst i saken!

LES OGSÅ: Disse landene topper lista over hvor trondhjemmerne vil studere

Ingen aktivist

Christopher ble vegetarianer for fem år siden, de siste to årene tok både han og kjøkkenet han jobber i steget videre til å bli veganere.

- Det føltes som et naturlig steg, og handlet stort sett om min nysgjerrighet.

Han forklarer at det stort sett er tre årsaker til at noen velger å bli veganere, og at det varierer hvilket som veier tyngst. Dyrevelferd, helse og miljø.

- For meg handlet det mer om helse og miljø, og hvordan det påvirker kroppen. Jeg er ingen aktivist på feltet, og jeg har flere kompiser som spiser kjøtt uten at det bryr meg.

LES OGSÅ: Disse sexleketøyene kjøper trønderne mest av: - Vi selger mye håndjern og «gags»

Et innlegg delt av Hippievegchef (@christophergulliksen) Jan. 20, 2018 at 2:57 PST

LES OGSÅ: Vet du egentlig hva som skjer hvis du får i deg for mye protein?

Mer enn et spinatblad

Selv om han ikke regner seg som aktivist, er han aktiv på Instagram der han deler sine veganske oppskrifter.

- Jeg bruker sosiale medier som en kreativ arbeidsplattform. Jeg tar ikke meg selv så høytidelig, men bruker det mest som en plass for å leke meg. Og for å for å vise at vegansk mat er mer enn bare et spinatblad. For eksempel kan gutter tro at det bare er snakk om salater, men jeg vil vise at det også kan være røft og maskulint, forteller Christopher med glimt i øyet.

Han har truffet et publikum, og nesten daglig får han tilbakemelding fra følgerne sine der de spør etter tips og oppskrifter.

- Målet mitt er å spre matglede og inspirere folk til å leke mer med maten.

Selv prøver han å si at han spiser plantebasert, framfor å kalle seg veganer.

LES OGSÅ: Dette avgjør om du blir lykkelig eller trist av sosiale medier

Et innlegg delt av Hippievegchef (@christophergulliksen) Jan. 11, 2017 at 3:49 PST

LES OGSÅ: Trønderen Vidar (36) gikk fra finansverdenen i London til å bli kokebokforfatter i Istanbul

I tidsklemma

Han forteller at man må være kreativ når man skal lage mat uten egg og meieriprodukter, slik veganere gjør.

- Det er artig å være kreativ. Flere og flere har fått opp øynene for vegansk mat. Det merker vi også på Hagen. Da vi begynte for fire år siden var vi mer en nisjerestaurant, nå får vi alle slags folk innom.

Christopher vil også gjerne hjelpe til slik at følgerne hans får tips til å lage en skikkelig middag, selv i tidsklemma.

- Jeg vet hvordan det er selv. Jeg er en tobarnsfar som prøver å lage middag i den lille timen vi har etter skolen og før fotball- eller dansetrening. Det er dette jeg vil hjelpe til med.

LES OGSÅ: Paradise-Erik (21): - Jeg var tidlig ute med å kalle meg selv «Guden av Paradise»

Sjekk ut Hippievegchefens taco!

Chipotle linse og quinoa taco

Dette trenger du: 2 fedd hvitløk 1/2 løk 2,5 dl kokte linser 2,5 dl kokt quinoa 3 ss chipotlepaste eller tørket chipotle 1 ss spisskummin 2 store tomater 2 tynne skiver lime og saften av 1 lime. 1 ts salt 1 ts agave eller brunt sukker

1. Grovhakk tomat og hakk hvitløk, løk og fres alt i litt olje i en varm stekepanne med 2 tynne skiver lime. Det hele skal stekes til det får litt farge.

2. Tilsett chipotle, spisskummin, kokte linser og kokt quinoa. Stek det på høy varme, i 2-3 minutter.

3. Tilsett saften 1 lime, smak til med salt og søtt. Hvis du syns retten smaker mangler litt kropp kan 3-4 ss olivenolje tilsettes. Da forsterkes smaken.

Garlic spicy black bean

Dette trenger du: 5 dl kokte sorte bønner 4 fedd hvitløk 1/2 løk 2 dl øl 3 laurbærblad 3 tynne skiver Lime 2 ss tomatpuré 1 portobello 1 ss tørket chilli 1 ts salt 1 ts brunt sukker eller agave

1. Hakk portobello i terninger. Finhakk løk og hvitløk. Kutt tynne skiver av lime. Fres alt i en varm stekepanne med litt olje.

2. Tilsett sorte bønner, laurbærblad, tørket chilli, tomatpuré og stek i 3 minutter på høy varme. Det hele skal stekes til det får litt farge.

3. Tilsett 2 dl øl og kok godt opp. Smak til med salt, limesaft og søtt.

Salsa de pina picante

Dette trenger du: 2 grønne paprika 1 grønn chili 1 stk ananas 1 stk rødløk Frisk koriander 1 ts salt Saften av 1/2 lime

1. Skjær ananas i skiver. Legg ananas og hele paprika i en bolle og bland godt med litt olivenolje.

2. Legg deretter over på et stekebrett og stek i ovn på 180grader i 15-20 min.

3. Legg den bakte paprika i en skål med plastfolie over i 5 min. Imens skrell skallet på ana-

nasen og hakk alle ingrediensene.

4. Ta paprika ut av skålen og skallet under rennende kaldt vann. Finhakk paprika

og bland med resten.

LES OGSÅ: Ingvild Kristine (36) blogger for å hjelpe andre som ikke tåler gluten

Hurtig syltet løk

Dette trenger du: 2 rødløk 1/2 dl eddik 1/2 dl vann 1 ss brunt sukker 1 ts salt Saften av 2 lime

1. Kutt løken i tynne skiver

2. Tilsett alle ingrediensene i et syltetøyglass, rist godt, sett på lokk og sett i kjøleskapet i

minimum 30 minutter.

3. Smak. Er den for salt kan du skylle den og tilsette litt sukker

LES OGSÅ: Superenkle tips til mer vinterenergi

Pico de gallo

Dette trenger du: 2 tomater 2 rødløk 1 plante fersk koriander Saften av 1 lime Salt 1/2 glass (100gram) jalapeno 2 ss olivenolje 1 ts brunt sukker

1. Alt hakkes og blandes godt sammen. Juster styrke, sødme og syrlighet etter smak.

Vegansk rømme

Dette trenger du: 2 pk silken tofu 1 ts eddik 1 ts salt Saften av 1 lime

1. Kjør alle ingrediensene i en «food processor».

2. Smak til med salt, sødme og syrlighet.

LES OGSÅ: Dette googlet nordmenn i 2017