Seks kleine datingsituasjoner - og hvordan du løser dem

Selv om det å dra på date i utgangspunktet ikke er et helt erketypisk norsk fenomen, har definitivt apper som Tinder og lignende ført til at mange faktisk er på «første date» ganske jevnlig.

Men noen ganger er disse kleine, og det kan virke uunngåelig. Elite Daily har funnet fram seks typiske kleine situasjoner som kan oppstå på første date, og har vært omtenksomme nok til å gi en tre-stegs-prosess for hvordan du kan takle dem.

1. Daten din har noe mellom tenna

Eller i ansiktet. Eller i håret. Men det å påpeke at de har en kvist i håret, oppleves på en eller annen måte mindre påtrengende enn om du må si at de har noe midt mellom fortenna.

Du kan alltids ignorere den store brokkolibiten som har kilt seg fast der, men når vedkommende kommer hjem og oppdager det hele, blir de klar over at du også har vært klar over det hele tiden.

Tips:

1. Bruk fakter og gjør det ekstra tydelig at du sjekker dine egne tenner for uidentifiserte objekter i tennene.

2. Om vedkommende ikke tar hintet, prøv å dra en serviett over tennene dine, unnskyld deg ved å gå en tur på toalettet, og gi han eller henne sjansen til å ta hånd som sine egne tenner i fred og ro.



3. BARE SI DET! Prøv å gjøre det på en hyggelig måte, da. Det vil være småkleint, men du er jo egentlig bare snill.

2. Du kjenner ikke igjen daten din

Dere har trolig avtalt å møtes over sosiale medier, og det er neimen ikke sikkert at du klarer å kjenne igjen vedkommende basert på profilbildene deres.

Er du førstemann til å komme frem, kan du overlate søkingen til den andre. Kommer du derimot sist til daten, og du klarer rett og slett ikke å finne din potensielle utkårede, har du noen muligheter.

Tips:

1. Du tar en sjanse og sender en snap, sms eller hva du enn bruker, der du rett og slett spør om han eller hun har kommet fram ennå.

2. Du fortsetter paraden opp og ned i lokalet for å se etter en annen person som ser opp fra mobilen sin som en fortapt valp.

3. Innse nederlaget, sett deg ned i baren, og send en ny melding: Jeg sitter i baren. La daten komme til deg.

3. Daten din kommer superseint

Det å ankomme en første date er et sårbart øyeblikk - her er det flust av usikkerheter. Og ikke tro at alle kan se på deg at du sitter og venter på en date som potensielt aldri vil dukke opp. Det er definitivt bare i ditt eget hode.

Tips:

1. Plasser deg komfortabelt i baren, omgitt av andre - da kan du alltids snakke med dem mens du venter! Minn deg selv om at det at den andre er sein, har ingenting med deg å gjøre, men har alt med dem å gjøre.

2. Send en etterlysningsmelding til daten, men send også melding til alt av venner og les alle nettaviser du kommer over om du synes det er kleint å sitte alene i en bar (noe du egentlig ikke burde føle). Har det gått over fem minutter, bestill en drink og prat i vei med bartenderen.

3. La daten komme tvilen til gode. Det å komme seint er definitivt lite attraktivt, men det trenger ikke være totalt avgjørende. Håp på at de har en god unnskyldning.

4. Daten din drikker seg «kanakkas»

Det at en av partene rett og slett blir alt for fulle er ingen oppskrift på suksess. Ikke misforstå, det å bli litt brisen kan bare være en fordel, men om en av dere blir «helt pære» er det kanskje ikke den beste starten.



Tips:

1. Først: Akkurat hvor full er daten din? Begynner vi å snakke om en slik grad at det nærmer seg det utrygge, stikk.

2. Bestill akkurat det du har lyst til å drikke, men styr unna shots. Øl og vin gjør deg fin, tequila er ikke fullt så lurt.

3. Kom opp med en unnskyldning for at du må dra så tidlig. Om det er håp for dere to, kan dere alltids prøve på nytt senere - når vedkommende ikke er full som en alke.

5. Daten går for et uønsket kyss

Okei, her trenger du virkelig ikke tre steg. Om daten din går for et kyss, og du ikke føler for det, dukk unna! Det er ikke vanskelig å forutse at det kommer et smask din vei, så det kan du strengt tatt manøvrere deg vekk fra ganske enkelt.

Og blir daten grinete og forbanna av den grunn? Vel, gi dem regninga. Selv om dere er på date, skylder du han eller henne ingenting.

6. Daten din liker å si støtende ting

Vi opplever ting som støtende på ulikt vis, så denne er rimelig individuell. Men går daten gjentatte ganger over grensen og du blir virkelig ukomfortabel, kan du alltids..

Tips:

1. Si det som det er: «Du er en rasist og nå går jeg»

2. Bare legg penger på bordet som kun dekker det du har bestilt - eventuelt gå rett i baren for å dra kortet.

3. Stikk av og kjøp deg en is.

Er det noe som engasjerer deg ekstra mye? Skriv til oss! Send debattinnlegg til trd.by@adresseavisen.no