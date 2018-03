Slik legger du perfekt øyenskygge til dine øyne

Emilie Aasen (25) fra Trondheim har fire år bak seg som sminkør og stylist.

- Hvilke øyeskyggetrender kan vi se fram til i vår?

- Fargetrendene nå er nøytrale og jordnære farger. Det er fortsatt en del fokus på bryn og naturlige lepper. Jeg vil heller anbefale å leke med farge på lepper og klær, og kompensere med nøytrale øyne.

For eksempel synes hun røde, matte lepper og nøytral øyenskygge er en fin kombinasjon.

- En kan blande inn oransje med rustrød midt på øyelokket, som duses ut til den ytterste kanten i øyet.

Hun forteller til Trd.by at det finnes mange forskjellige øyefasonger, noe som spiller en rolle når øyenskyggen skal på.

Generelle tips til perfekt øyenskygge:

1. Less is more

For det første handler øyenskygge om måtehold, og om å legge litt etter litt.

- Ikke tenk at det skal gjøres fort, da blir du lett seende ut som en panda. Jobb deg oppover med en ren kost, og dus ut i kantene slik at det går naturlig over til hudfargen.

2. Ha en god primer.

- Mange sliter med at øyenskyggen man har brukt lang tid på legger seg som ei stripe, og det er litt kjedelig. Særlig om våren kan dette være ei utfordring. Da anbefaler jeg å legge en tykk primer, eller en tykk concealer.

Hun presiserer at hvis du går for en concealer, så bruk en i samme farge som huden eller lysere. Det er lettest å jobbe med.

3. Legg penger i sminken.

- Det finnes et hav av øyenskygger der ute. Prøv å finne en som ikke drysser. Kjøp gjerne billig øyenskygge om du har lyst til å teste ut en ny farge, men når du finner den rette farga bør du kjøpe en dyrere en.

4. Bruk tre koster.

Aasen anbefaler å bruke en kost til lys øyenskygge, en til mørk og en til å blande sminken. Hun anbefaler at den lyse bør være av den store sorten og kompakt. Den mørke kan være mindre og litt mer fluffy. Den du skal blande med, eller blende som noen sier, bør også være fluffy.

Skyggetips til åtte øyefasonger:

Sminkøren betrygger at det naturligvis er fordeler med alle øyefasonger, men for å få øyenskyggen til å sitte perfekt til akkurat ditt fjes kan man følge disse tipsene.

1. Øyne som er nære hverandre

For de som har øynene nære hverandre tipser Aasen om å bruke lys øyenskygge innerst i øyekroken, og dra den langt inn mot midten av lokket. Dra den mørkere skyggen utover og oppover fra den ytterste delen av øyet.

- Her er dusing viktig for å unngå brå overganger.

2. Øyne som er lengre fra hverandre

- Her gjelder nesten motsatt prinsipp. Ikke at man skal ha mørkt innerst, men man kan tillate seg å ha det mørke veldig mye lengre inn mot midten av øyet.

3. Ovale øyne

Dette er øynene som er lettest å sminke ifølge Aasen.

- Man kan egentlig sminke mandelformede øyne slik man vil. Jeg liker å legge lyst i øyekroken, for å åpne øynene og bruke mørkere skygge lengre inn mot midten.

4. Mer nedovervente øyne

- Her kan du prøve å dra øyenskyggen oppover. La det mørkeste punktet ligge litt over der vippekanten egentlig er.

5. Tyngre øyelokk

Aasen forteller at det er mange som tror at tunge øyelokk trenger lys skygge.

- Faktisk er det motsatt. Det blir finest med mørk skygge på den folden over øyet. Da får man mer dybde i blikket, framfor den lyse skyggen som fremhever.

6. Smalere øyne

- Utfordringen med smale øyne er at det er mindre plass til sminken og at man må jobbe mer inn mot vippelinjen. Det er mange som tror at eyeliner gjør øynene mindre, men en kan godt bruke eyeliner for å forstørre øynene også. Men jeg vil anbefale å bruke en blyant, framfor en våt eyeliner, også kan den duses ut med en kost etterpå.

Hun anbefaler også bruk av lys eyeliner på våtlinjen for å åpne blikket.

7. Større øyne

- Igjen er det nesten motsatt prinsipp. Her kan man legge en mørk linje på våtlinjen. På store øyne kan man dra på en del.

8. Ulike øyne

- Nesten alles øyne er ulike. Det samme gjelder jo øyenbrynene og leppene, ingen er helt symmetriske.

For å sminke øynene likt tipser hun om å unngå å sminke ferdig et øye for så å ta neste.

- Legg først basen, og begynn med den lyse skyggen. Når du begynner med den mørke tar du litt etter litt. Se gjerne på deg selv på avstand underveis. Jeg selv sitter ofte veldig nærme speilet, og hvis jeg går unna merker jeg plutselig at jeg har sminket meg selv skeivt.

Hun presiserer at det er en balansegang mellom å tilpasse sminken til begge øynene, og å plutselig ende opp med to forskjellige «sminkelooks».

