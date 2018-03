Lyst på forandring? Her er vårens hårtrender

Ny vår, nye muligheter? Når vinteren etter hvert avtar, kan det kanskje friste med en ny, frisk look på topplokket. Men hvilke trender er det som regjerer, og hva er det kundene selv forteller til frisørene sine at de er ute etter?

Vi har snakket med trondheimsfrisør Eileen Rindal, senior stylist ved H2 Munkegata, og daglig leder ved Rockit Frisør, Linda Bjørgvik.

Det naturlige er ettertraktet

Selv om det ikke er naturlig, er mange ute etter en hårfarge som ser sånn ut. Den askeblonde fargen, som nesten grenser til det blå eller lilla, er ikke like ettertraktet, mener Eileen Rindal.

- Ask er vanskelig å opprettholde, og det mer naturlige passer også bedre til motebildet. En naturlig balayage kombinert med en ombre er veldig populært.

Hun trekker frem skuespilleren Blake Lively som et eksempel på det naturlige uttrykket. Også Instragrammer Kirsten Zellers er en inspirasjonskilde for Rindal.

- Zellers er en person som virkelig følger trendene. Hun har gått fra det grå med blått eller lilla skjær, til en mer naturlig lys blond. Hun har også mye fletter, bølger, og lengre pannelugg som også er veldig trendy nå.

Den naturlige trenden har også daglig leder ved Rockit Frisør i Trondheim, Linda Bjørgvik, merket seg.

- Det er mye langt hår til damer for tiden, og trenden for hårfarger til våren er «sun kissed» balayage og helfarging med lyse, kalde farger.

Rockit Frisør er en av stadig flere salonger i Trondheim som satser på miljøvennlige alternativ når det kommer behandlinger.

- Vi tilbyr miljøvennlige produkter, og farger som er mer skånsomme, miljøvennlige og fri for dyretesting. Vi ser at kundene er opptatt av det, så slikt er også veldig i vinden for tiden.

Korall og pastell

Til samme tid er det tydelig at trenden med bruk av mer eller mindre klare, sterke farger fortsetter.

- Hos oss kommer det mange som ønsker en større makeover også. Mange ønsker å komme ut av seg selv, føle seg unik, og ikke følge mengden, forklarer Rindal.

Da går det gjerne i pastellfarger, men også i knallfarger som rosa og blå.

- Vi ser også at rosegull, korallfarger og kobbertoner er veldig populære. Mange ønsker å teste det ut, og velger en behanding som er midlertidig.

- Det sliter ikke mye på håret?

- Har du mørkt hår fra før må det blekes godt for at fargen skal sette seg om man vil ha en lys pastell. Mange velger derfor heller en mørk kobbertone.

Fletter og «beach waves»

Som alltid er all slags fletter en gjenganger.

- Fletter i alle varianter, og gjerne i en kombinasjon med bølger eller krøller er også en annen trend. I tillegg ser vi at boben fortsatt er hot. Dette er en klipp som de aller fleste damer kler, og skal nå styles med myke bølger eller være helt glatt, forklarer Linda Bjørgvik.

- Cornrows, altså tettsittende fletter er veldig populært. Også fletter som har en slags Coachella-stil, altså festivalhår, sier Eileen Rindal.

Rindal har selv langt hår, og mener at folk må selv velge både farger og frisyrer etter hva de er komfortable med og liker selv. Selv om hår ned til kragebeinslengde, gjerne med «beach waves», er fint nå til våren, ville hun ikke klippet seg selv.

- Man trenger ikke følge strømmen selv om det er en trend akkurat nå!

