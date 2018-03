Flyttet alene for første gang? Slik gjør du det hjemmekoselig

De fleste av oss forlater som regel vårt trygge rede hjemme hos mor og far ved å flytte inn sammen med andre (til tider) like fortapte sjeler. Enten det er i en leilighet eller et helt hus, har man som regel flere man deler det med.

Hjemme hos familien må du følge visse spilleregler - og det må du så definitivt også gjøre i et kollektiv. Når du omsider tar steget og flytter helt for deg selv, er det ganske avgjørende å gjøre ditt nye hjem koselig slik at du ikke plutselig føler deg helt alene, i en tom, naken og personlig leilighet.

Nettstedet Elite Daily har noen gode tips, og her har du noen av dem!

1. Heng bilder over hele fjøla

Det å dekke veggene med bilder og fotografi er et veldig godt sted å begynne. Det blir fort mye mer personlig med en gang! Ha variasjon og la de representere ulike tidsperioder i livet ditt.

Selv om det er deilig å ha sitt eget sted, slippe masete foreldre og romkamerater, kan man til tider få litt hjemlengsel. Heng opp bilder av venner og familie - så har du dem med deg litt hver dag du er hjemme hos deg selv.

2. Pass på at kjøleskapet er fylt opp med favorittmaten din

Da du delte leilighet med mange andre, var det kanskje ikke noe sjakktrekk å proppe full kjøleskapet med masse digg mat. Plassen var knapp, og smerten ved at andre spiste opp det du gledet deg til var for smertefullt.

Nå som du bor for deg selv, er det bare å fylle opp både kjøleskap og kjøkkenskap med alt du skulle ønske! Nå får du et skreddersydd matmekka hver gang du entrer kjøkkenet. Luksus!

3. Ta med en eller flere favoritter fra barndommen

La oss innse det: Mange av oss har en eller annen gjenstand fra barndommen som alltid får oss til å smile. Det kan være et par gamle babysko, et kosedyr eller en gammel dagbok. Uansett hva det måtte være, kan det være fint å ha det i ditt nye hjem der du kan se på det en gang i blant.

4. Spør om interiørråd fra mamma

Dere kan kanskje ha ulik smak og stil, men mødre har en spesiell evne til å gjøre det aller meste koselig. De kan snu en gjennomsnittlig småkjip leilighet til et fantastisk sted!

Mest sannsynlig vil hun bli overlykkelig for å bli spurt også. Du trenger kanskje ikke ta til deg alle råd, men det kan være et eller annet nyttig triks eller tips som kan være verdt å høre på.

5. Ha mange spisestoler

Selv om du nå bor helt alene, vil ditt nye hjem være et sted for å få besøk. Ikke ha bare en spisestol ved kjøkkenbordet! Det ser og føles fort ganske ensomt.

6. Levende lys er din nye beste venn

Telys, kubbelys, stearinlys - you name it! Levende lys hjelper deg med å slappe av, ha det kompfortabelt, og ha en behagelig atmosfære i hjemmet. I tillegg: Er du egentlig klar over hvor mye varme levende lys gir? I vinterhalvåret er det rett og slett genialt - på den måten blir ikke strømregninga like høy heller.

7. Gjør soverommet ditt ekstra koselig

Jepp - dette betyr å kjøpe inn gardiner, mange puter, og kanskje et deilig, fluffy teppe. I kollektivtiden var soverommet ditt et tilfluktsrom for å kunne rømme fra sosialisering. Nå bør soverommet kunne by på den optimale avslapping!

