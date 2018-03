Fem spesielle bryntrender vi er usikre på om vi liker

I 2017 nærmest eksploderte det med all slags kreative og utradisjonelle bryn rundt omkring på Instagram. Noen av dem fremstår kanskje som lek og moro og nærmest som en spøk, men like fullt: Flere av variantene har dukket opp på diverse moteshow og hos de aller største sminkørene på Instagam.

Vi har sett på noen av trendene. Blir du inspirert, eller er det tryggest å holde seg til det samme gamle?

1. Englebryn

Cosmopolitan skrev nylig om mildt sagt himmelske englebryn som på en eller annen måte er merkelig vakre. Eller bare rart?

Et innlegg delt av hannah lyne (@hannahdoesmakeupp) Mars 3, 2018 at 1:00 PST

Englebrynene, først postet hos sminkekontoen til 16 år gamle Hannah Lyne i Storbritannia, er kanskje den siste trenden på brynhimmelen. I et intervju med Popsugar fortalte 16-åringen at hun plutselig fikk et innfall om å føye sammen endene på brynene sine. Dette er kanskje en god look om du skal på utkledningsfest - som en engel?

2. Fiskehalebryn

Beklager umiddelbart svak oversettelse her, men «fishtail brows» har også florert på Instagram den siste tiden.

Et innlegg delt av Huda Kattan (@hudabeauty) Feb. 19, 2018 at 3:24 PST

Denne kan vi må en måte, kanskje, muligens like? Trenden begynte hos populære makeup-artister på sosiale medier, men i den seneste tide har også den gjengse kvinne lagt ut bilder av disse skulptuelle brynene.

3. Juvelbryn

WOW, ja her har du virkelig wow-faktor. Hva med å tone ned på sminken når du drar ut i helgene, og la øyebrynene snakke for seg?

Et innlegg delt av RumannahP (@rumannahp) Mars 8, 2018 at 7:48 PST

De proffe sminkørene forklarer at de rett og slett limer på diamantene, juvelene eller paljettene, alt ettersom, med vippelim. Kanskje neste shoppingtur før neste fest bør være til Panduro?

4. Hjertebryn

De fleste av oss husker kanskje trenden der man barberte et hakk i brynene? Dette tar det hele til et nytt, ganske søtt, nivå.

A post shared by This.Acc.Is.Lit.AF (@this.acc.is.lit.af) on Oct 2, 2017 at 8:58am PDT

Dette ser rimelig vanskelig ut, og kanskje for dem som tør å ta sjansen på at ikke hele resten av brynet ryker med i samme slengen. Her må man ha en stødig hånd!

5. Fjærbryn

Dette startet egentlig som en spøk, men kanskje noe overraskende, ble det faktisk en skikkelig trend.

Det ser jo egentlig ganske delikat og feminint ut? I det minste, er ikke denne trenden like ekstrem som mange andre - og kanskje ikke så vanskelig å få til, gitt at du har nok hår så klart. Her er det bare å splitte brynene opp i midten, gre dem i riktig retning, og kjør på med gele!

