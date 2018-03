Som 18-åring startet Christoffer eget firma: - Jeg har alltid vært glad i blanke biler

- Bilinteressen har jeg hatt helt siden jeg var liten. I 17-årsalderen og da det ble tid for å skaffe meg førerkort vokste interessen. Jeg har alltid hatt en familie der bil har vært i fokus, forklarer Christoffer Grande.

Allerede i 2015 opprettet den nå 21 år gamle fra Heimdal sitt eget enkeltpersonforetak. Da startet han G-Tec Bilpleie.

- Jeg har alltid vært glad i blanke biler, og begynte å kjøpe alt mulig utstyr. Jeg har alltid hatt store ambisjoner, jeg ville ikke bare fikse familien sine biler, men også starte mitt eget firma.

Far og sønn

Christoffer forklarer at det i begynnelsen handlet om å få den blankeste bilen. Etter hvert vokste omfanget av tjenestene. Nye biler blir grundig spavasket, finpolert og får lagt beskyttelse, og brukte biler får mer grundig lakk-korrigering.

- I begynnelsen hadde jeg ikke den erfaringen og kunnskapen som jeg har nå. Det finnes ikke noe fagbrev for det vi holder på med, så jeg har lært av egne feil og erfaringer. Det gjør det jo litt spesielt, at jeg har lært alt selv.

Det var Christoffers far, Roar Grande, som først hadde ideen om å starte opp det som i dag heter Heimdal Dekkhotell AS. Planen var opprinnelig at Christoffer skulle drive både sitt eget bilpleie-firma og å hjelpe til med å drive dekkhotellet.

I slutten av august i fjor fant de derimot ut at de skulle slå seg sammen.

- Vi har en veldig bra kjemi, både som far og sønn og som kollegaer. Vi fant ut at vi skulle slå oss sammen, og tilby både dekk, felger og bilpleie, forklarer Christoffer.

- Er det han du har arvet interessen for bil fra?

- Ja du kan nok si det. Han har skrudd mye bil som yngre selv, så har arva mye derfra. Han har også hatt eget firma tidligere, forklarer Christoffer.

Bil hjemme, bil på jobb

21-åringen bor fortsatt hjemme hos mor og far, og han legger ikke skjul på at det blir mye bilprat rundt middagsbordet.

- Vi har jo snakka litt om det, vi prøver å holde det som er relatert til jobb på jobb, men når du driver noe med entusiasme selv, blir det ikke alltid sånn.

- Hva med mor i huset - blir det vel mye bil til tider?

- Nei jeg tror det går bra. Hun har vært med og har vært engasjert i alle år, og satt også litt i resepsjonen hos oss i begynnelsen. Hun kan litt om det, og er engasjert, forklarer Christoffer.

I løpet av helga er planen å åpne en egen nettbutikk for Heimdal Dekkhotell også. Der skal far og sønn Grande selge alt av felger og dekk til bilpleie.

- Det er mange dekkhotell i byen, men vi har nok å holde på med. Det er mye pågang, og det blir mer når det blir sesong. Det merkes at folk allerede begynner å tenke mot sommeren.

