Slik får du perfekte bryn

Trenden for øyenbryn har nå gått fra tykke bryn med harde linjer til det mer naturlige. Skuespiller og modell Cara Delevingne er kjent for sine fyldige bryn, og startet denne trenden.

Mia Vist er brynstylist på Brow Rehab i Trondheim, og legger ut sine kreasjoner på instagramkontoen «miabrows». Hun gir sine tips for perfekte, naturlige bryn.

Finn den perfekte formen

Brynstylisten forteller at folk med rundere fjes gjerne kan ha bryn med litt mer rette linjer, mens de med kantet fjes kan myke det opp med avrundede bryn.

- Når jeg former brynene til kundene mine tar jeg utgangspunkt i formen de har fra før. Også er det viktig å finne symmetri i brynene, og da bruker jeg å la være å nappe noen hår og la de vokse ut, enn å nappe helt til de er like, sier Vist.

Tegne brynene

Når Vist skal tegne brynene sine starter hun alltid med å gre brynene sine opp, for så å tegne en rett linje på undersiden av brynet. Fargen skal være jevn over hele brynet.

- Det er lurt å tenke rette, rene linjer når du tegner brynene dine, sier brynstylisten.

På oversiden av brynet fyller hun inn der det trengs og bruker en brynsbørste for å duse ut linjene.

Hun avslutter med en blank brynsgele for å holde hårene på plass. Hun grer oppover og legger til slutt ned hårene som stikker ut.

Redder overnappede bryn

Mange kommer for å redde sine overnappede bryn. Vist forteller at det er vanskelig å redde bryn som har blitt nappet veldig mye over lengre tid.

- For å få brynene til å vokse igjen kan man bruke Castor Oil eller et vippeserum for å stimulere hårveksten, sier Vist.

Hvis du skal nappe brynene dine selv, anbefaler hun å først tegne den formen du ønsker, og nappe hårene rundt.

-Jeg anbefaler uansett først å gå til en profesjonell. De ser symmetrien mye bedre, i tillegg kan det hende at du strammer musklene i fjeset mens du napper og når du er ferdig har du nappet skjevt, sier Vist.

Threading

Hvis du ikke er fan av voks, pinsetter eller har veldig sensitiv hud, finnes det alternativer for å ordne brynene. For eksempel kan du prøve teknikken som heter threading, der hårene fjernes med en tråd.

Sara Mobini er eier av frisørsalongen Orkide og styler øyenbryn med hjelp av denne teknikken. Threading er blitt mer og mer populært for å style øyenbryn, men også fjerne hår i resten av ansiktet.

- I det siste har det blitt populært å forme øyebrynene med threading, noe jeg har gjort i mange år, sier Mobini.

Håret fjernes ved hjelp av tråd av 100 prosent bomull, som blir surret rundt hårrøttene.

- Det er ingen kjemikalier, derfor er behandlingen skånsom mot huden, sier Mobini.