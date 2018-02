Vetle (24) er den yngste skuespilleren på Trøndelag Teater

Ferskt utdannet og med sin debut på Trøndelag Teater som Lillebror i Astrid Lindgrens Karlsson på taket, er Vetle Bergan den yngste skuespilleren på Trøndelag Teater. Nå har han vært aktuell med rolle i Ubu, og senere i Meteoren og Das Licht im Kasten.

Forrige uke snakket vi med Hanne Brandstadmoen (27) som har jobbet seg opp i gradene hos samme bedrift siden studietiden.

Slik svarer Vetle Bergan på Trd.bys ti spørsmål om jobbtilværelsen:

1. Hvor jobber du, og hvilken stilling har du?

På Trøndelag Teater som skuespiller.

2. Hvilken utdanning har du?

Bachelor i skuespillerfag ved Kunsthøgskolen i Oslo.

3. Hvordan fikk du jobben du har i dag?

Jeg sendte en søknad og fikk ikke noe svar. Deretter ringte jeg og spurte. Jeg visste de hadde kjennskap til meg ettersom dramaturgen hadde vært og sett en skoleforestilling, i tillegg sendte jeg videoopptak av hele forestillinger jeg hadde vært med i på mail. Etter noen telefonsamtaler og en lang mailtråd, endte det med jobb!

LES OGSÅ: Da Ida var 19 år hadde hun syv deltidsjobber. Nå driver hun egen butikk

4. Hva var din aller første jobb, og hvor gammel var du da du fikk den?

Mens jeg gikk på ungdomsskolen jobbet jeg på Lampeland Hotell som servitør i kafeteriaen og som burgersteker på gatekjøkkenet der.

5. Hva er den største tabben du har gjort på jobb?

Har fått blackout og ikke husket hva jeg skal si under forestilling, men vi har heldigvis en sufflør som roper det til oss. Som regel finner man bare på noe hvis man ikke husker eksakt. Ellers ganske vanskelig å tabbe seg ut, måtte være å glemme at man skal inn på scenen. Når man først er på scenen (eller i prøverommet) er det ikke så mange tabber man kan gjøre bortsett fra ting som er farlig for folks liv og helse.

LES OGSÅ: Hanne (24) fikk lede Menys nye satsning

6. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen din?

At det gir mening å holde på med teater i en målrettet verden hvor alt skal gå så veldig fort, og på flere plan samtidig. Teater skaper et rom hvor fokuset er på det som skjer her og nå. Et møte mellom mennesker hvor vi får tid og plass til å stoppe opp og reflektere over hva som egentlig foregår i dette livet!

7. Hva er den største utfordringen med å være ung i arbeidslivet – og hva er fordelene?

Har ikke opplevd store utfordringer når det kommer til alder, ingen vesentlige fordeler heller. Heller mer at aldersforskjellene viskes ut når vi jobber med teater, for det skal ikke handle om hvilken alder vi er, hva slags kjønn vi er, hvor mye penger vi har og den slags. I teaterrommet er det mer fruktbart å starte fra scratch.

8. Hvordan vil medarbeiderne dine beskrive deg – og skiller det seg fra dine venners beskrivelse av deg? I så fall, på hvilken måte?

Forhåpentligvis som en hyggelig fyr som det er artig å jobbe med! Tviler på at det er så stor forskjell mellom venner og kollegers beskrivelse.

LES OGSÅ: Kristine (23): - Jobben jeg har i dag har jeg fått gjennom hardt arbeid

9. Hva er dine beste tips for lykkes i arbeidslivet?

Ikke tenke på at man skal lykkes i noe som helst, men heller legge merke til hva som gir deg glede og mening i livet.

10. Hvor ser du deg selv om ti år?

Veit ikke, fordi jeg lever nå!

Er det noe som engasjerer deg ekstra mye? Skriv til oss! Send debattinnlegg til trd.by@adresseavisen.no