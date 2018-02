Over 16 000 følger hjemmet til Vegard, Jahn og hunden Alfred på Instagram

- Vi kom vel over huset på slump på finn.no på nyåret i 2016. Det var litt på impuls, to dager etterpå hadde vi kjøpt huset. Da var det bare tegninger, forklarer Jahn Juliussen.

Det tre etasjer høye funkishuset på 155 kvadratmeter tok 14 måneder å bygge. Omsider, i august i fjor, kunne Vegard og Jahn Juliussen, sammen med hunden Alfred, flytte fra leiligheten på Ranheim til sitt nye hjem i Hommelvik.

- Utformingen på utsiden av huset var satt, men innvendig gjorde vi om på det meste. Vi var veldig involverte i byggeprosessen, sier Jahn.

- Interessen har vokst sammen med huset

Vegard er opprinnelig fra Nordmøre, og Jahn fra Meråker. Paret giftet seg i desember 2016, men har vært samboere de siste 8-9 årene. Vegard jobber som daglig leder på en frisørsalong på Sirkus Shopping, og Jahn som energimontør.

I begynnelsen var det Vegard som hadde den største interessen for design og interiør.

- Det er i utgangspunktet Vegard sin interesse, men så har jeg på en måte blitt med på lasset etter hvert, forklarer Jahn.

- Interessen har egentlig vokst sammen med huset og Instagramprofilen. Det er artigere nå når vi ikke bare har en liten leilighet, vi har mer plass til ting, legger Vegard til.

De forteller at Instagramprofilen for huset i utgangspunktet ble opprettet for å kunne holde venner og familie oppdatert på byggeprosessen. Den var det først Vegard som tok seg av, men etter hvert ble også Jahn med på laget.

- Jeg tror du sa noe som at «ikke snakk med meg om Instagramkontoen før du har nådd 5 000 følgere», sier Vegard til Jahn.

- Men så nådde vi jo plutselig det, og da ble det kjapt mer spennende å holde på med.

Stueveggen var som et fargekart

Paret forklarer at de var opptatt av at interiøret skulle være litt enkelt, men til samme tid naturlig.

- Vi har bodd sammen i to leiligheter før, og visste hva som fungerte og ikke. For oss er for eksempel et stort kjøkken viktig, så vi fjerna et av soverommene for gjøre kjøkkenet dobbelt så stort.

Da de kjøpte huset, var alle veggene i utgangspunktet hvite. Vegard forklarer at de gjerne ville «bo seg inn» i huset før de bestemte seg for flere farger på veggene.

- Vi har mye naturlig lys inn i huset på grunn av store vinduer. Først malte vi en av veggene på soverommet mørke, og etter hvert syntes vi stua var litt vel lys.

- Veggen på stua brukte vi lang tid på, den var som et eneste stort fargekart der vi testet ut ulike farger i forskjellige soner. Først tenkte vi på grønntoner, men vi fant ut at det var blåfargen som passet best hjemme hos oss, legger Jahn til.

Ikke opptatt av trender

Da huset var ferdig i fjor ble det meste av møbler og interiør kjøpt nytt. De ønsket å starte på ny og gjøre noe eget.

- Det å bygge hus rundt en gammel sofa er kanskje litt dumt. Vi er glad i vår egen stil, og er veldig lite låst når det kommer til trender. Vi liker å ha en miks av design og ting som ikke koster så mye.

- Så dere er ikke like impulsive på interiøret som på huskjøpet?

- Haha, nei vi er kanskje ikke det. Ting som får komme inn hos oss har vi tenkt på en stund. Vil vi virkelig ha det, og er det behov?

Både Jahn og Vegard bruker nå en del tid på profilen på Instagram. Det har nærmest blitt en hobby.

- Det ser og virker kanskje som om det ikke tar så mye tid, men vi bruker en god del tid på kontoen. Det er kjempeartig, vi blir kjent med så mange andre flinke folk og snille folk, som legger igjen fine ord.

Robotstøvsuger tar hundehårene

De forklarer at det er flest kvinner som følger kontoen deres. 19 prosent av følgerne er menn. Det er tydelig at det er flest kvinner som viser interesse for det de velger å dele.

- Har dere det alltid så ryddig hjemme - med hund og alt?

- Nei, det er nok ikke det hele tiden. Det hender at det hoper seg opp litt bak kamera. Der er det nok ikke like fint alltid, som foran, medgir Vegard.

- Det hender at jeg kommer opp på loftstua, og da er alt flytta på omtrent, for å få tatt et bilde, forklarer Jahn.

- Og vi har en robotstøvsuger som ruller og går hver natt som tar hundehårene, sier Vegard og ler.

