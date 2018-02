Emilie (19) fra Trondheim tar deler av lærlingetiden i Firenze: - Dette ville jeg ha anbefalt alle

- Jeg var egentlig litt sjokkert da jeg fikk vite at jeg kunne jobbe her. Jeg tenkte at det var langt unna og kjempeskummelt, men jeg bet tennene sammen. Jeg har absolutt ikke angret, forklarer Emilie Reitan (19) på telefon fra Firenze.

Nå har hun vært der i rundt én måned, en måned fylt med språkkurs for å lære italiensk. Mandag denne uka fikk hun ta fatt på arbeidet som anleggsgartner i den enorme hagen til Accademia della Crusca, verdens første språkakademi.

Reitan forklarer at det er en av de mest kjente hagene i hele Italia. Der skal hun jobbe frem til slutten av april.

- Her får jeg jobbe med alt mulig slags vedlikeholdsarbeid, spesielt det å stelle alle sitrustrærne slik at hagen skal se fin ut til sommeren.

Utvekslingsprogram for studenter

Hjemme i Trondheim er Reitan ansatt hos et firma innen anleggsgartneri, der hun også vil fullføre lærlingetiden sin når hun kommer tilbake fra Italia. Det var gjennom Trøndelag fylkeskommune og utvekslingsprogrammet Erasmus+ hun fikk mulighet til å ta tre måneder i utlandet.

- I Norge kan alle lærlinger i alle slags jobber søke om å få være med på dette. Man kan komme med ønsker om hvor man vil, og det er mange land å velge mellom. Akkurat nå er det norske lærlinger i både Spania, Italia og Danmark, forklarer Reitan.

Fylkeskommunen har tilrettelagt det aller meste. De har hjulpet Reitan med arbeids- og boplass, språkskolen og transport.

- De har virkelig stillt opp mye. Alt har vært kjempegøy, og dette ville jeg anbefalt alle som har mulighet, sier Reitan.

- Veldig mannsdominert yrke

Selv gikk Reitan på Skjetlein videregående skole, inspirert av et par venner som gikk på samme linje. Yrket som anleggsgartner virket fristende.

- Det er en kjempefin jobb der ingen dag er lik. Det er et yrke der det ikke er så mange kvinner, og jeg syntes det var spennende å gjøre noe som ikke er helt tradisjonelt.

Hun forklarer at yrket byr på mye mer enn det å være gartner.

- Vi kjører mue maskin, gravemaskin og hjullaster, og legger mye stein. Alt det du ser rundt deg på bakken er det vi som holder på med. Det er med andre ord veldig variert.

- Hvorfor tror du det er så få kvinner som velger dette yrket?

- Bare to av 14 i mitt firma er kvinner. Det er et veldig mannsdominert yrke. Jeg tror det er på grunn av at det er litt tungt fysisk, og så er det rett og slett ikke så mange som vet om det og hva det går ut på.

- Det var en kollega her nede som spurte om jeg trivdes. Han sa at de sjeldent ser noen kvinnelige anleggsgartnere, og at jeg kanskje var den første i hele Italia, legger Reitan til.

Rundt mai-juni skal hun ta selve fagprøven her i Trondheim.

- Hjemme i Trondheim jobber vi mye med nye anlegg, her får jeg jobbet mye med vedlikehold. Begge deler er viktig for å bestå fagprøven min. Under dette oppholdet vil jeg lære mye om faget og om meg selv som person.

