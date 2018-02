Seks tegn på at du sover for mye

Selv om vi ofte snakker om at vi ikke får nok søvn, er det trenger ikke være et godt tegn om du sover for mye heller. Det er faktisk en lidelse som heter hypersomni, som gir unormal tretthet til tross for normal nattesøvn på minst åtte timer.

Søvnbehov er individuelt, men behøver du å sove over 10 til 12 timer, kan det bli oppfattet som denne lidelsen. Her er seks tegn på at kanskje sover mer enn du burde, ifølge Elitedaily.com:

1. Du føler deg nedfor

Det å sove mye, og ha en konstant følelse av at du ikke vil stå opp, kan indikere at du kanskje går gjennom noe tøft emosjonelt, eller det kan være et mer seriøst tegn på at du kanskje er rammet av depresjon.

Ifølge forskning gjort av American Academy of Sleep Medicine kan for mye søvn faktisk trigge depresjon.

2. Du våkner opp med hodepine

Sammenhengen mellom det å sove lenge og å få hodepine er ikke klar, men det ser ut til å ha en innvirkning.

Ifølge Reader's Digest kan hodepine om morgenen ha sammenheng med hvordan hjernen fungerer når du sover, men det kan også skyldes for lite næringsrik frokost eller for lite inntak av vann.

3. Du er trøtt og sliten hele tiden, selv om du slapper av og sover mye

Om du er veldig trøtt og sliten til tross for at du i utgangspunktet skal få nok søvn i løpet av natta, kan det være et tegn på at du bør kutte ned tiden du tilbringer i senga med en time eller to.

Slappheten kan faktisk ha en sammenheng med den reduserte aktiviteten du har i løpet av dagen, så en joggetur eller annen fysisk aktivitet daglig kan ha innvirkning på energinivået.

4. Kroppen din verker

Våkner du opp stiv og støl med en kropp som verker? Om dette skjer ofte, kan det bety at du sover for mye. Forskning viser at for mye søvn kan øke graden av betennelser i kroppen i lengden, spesielt hos kvinner.

5. Du glemmer ting hele tiden

Glemsk og ufokusert? Har du glemt hvor du la husnøklene (igjen)? For mye søvn kan også knyttet til en dårligere kognitive evner.

6. Du sover gjennom alarmringingen nesten hver morgen

Om du virkelig sliter med å komme deg opp om morgenen, selv etter åtte timers søvn, kan det være lurt å sjekke om det ligger noe mer bak enn notoriske slumreperioder hver gang alarmen ringer.

