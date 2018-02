Fem gode tips for å ta vare på et avstandsforhold

Alle som er glad i romantisk drama på TV-skjermen vet at avstandsforhold kan være vanskelig å vedlikeholde.

De som er i et slikt forhold selv, kjenner nok på utfordringene knyttet til å holde forholdet varmt - enten det er snakk om en søster, bror eller venn som er langt borte, eller om det er snakk om et romantisk forhold.

LES OGSÅ: Lone (19) bor i New York - kjæresten bor i Norge. Slik takler de det

Elite Daily kommer med fem gode tips for hvordan man kan holde avstandsforhold ved like - på en god måte:

1. Ha oversikt over den andres viktige datoer

Om søsteren, venninna eller kjæresten nevner kommende viktige hendelser, legg dem inn i din egen kalender også! På den måten kan du enkelt huske på å ønske lykke til før viktige møter, eller å spørre om en full oppdatering etter et større arrangement den andre har deltatt på.

På denne måten kan du unngå den klassiske «åh, stemmer det, jeg hadde helt glemt den store, viktige greia som du var ekstremt spent på! Hvordan gikk det?»

Høres det kjent ut? Har du full oversikt i egen kalender, unngår du at det virker som om du ikke bryr deg - selv om du egentlig gjør det.

LES OGSÅ: Dette er det perfekte verktøyet for deg som glemsk, rotete, kreativ eller stresset!

2. Ikke end opp i ta-igjen-fella

Når mennesker ikke ser eller snakker med hverandre så ofte, er risikoen stor for at man faller rett i ta-igjen-det-tapte-fella, og ender opp med å snakke om det overfladiske dagliglivet. Det kan fort bli ensformig og kjedelig, så det å tilføre samtalene noen ytre tema som man kan snakke om.

Dere har mest sannsynlig felles interesser det går an å diskutere, slik at man ikke havner i den faste rutinen der alt man snakker om er hva den andre har gjort siden siste telefonsamtale.

LES OGSÅ: Dette bør du ikke snakke om på date

3. Hold deg oppdatert og engasjer deg i den andres interesser

Som regel har venner, søskne eller kjærester mye til felles, men veldig ofte er vi likevel veldig forskjellige. Selv om den andre har interesser som du egentlig ikke kunne ha brydd deg mindre om, kan det være veldig trivelig å vise interesse for det den andre er opptatt av.

Er typen skikkelig interessert i bitcoin, er søstra opptatt av politikk, eller er venninna helt gærn etter den siste juice-diett-trenden? Gjør en innsats og sett deg inn i hva det går ut på, og vipps - dere kan snakke om noe som den andre er veldig opptatt av. De vet trolig fra før av at dette egentlig ikke er noe du bryr deg om, og da merkes det at du har gjort en innsats for forholdet!

LES OGSÅ: Nå kan hvem som helst se bilder og video fra kartet på Snapchat

4. Bestill små gaver til hverandre

Med mindre personen du er i et avstandsforhold i beveger på seg hver tredje dag i det dypeste Amazonas, vet du sikkert hvilken adresse de holder til ved. Ta et internettraid og klikk en liten gave direkte hjem til adressen til din kjære!

Her er det ikke prislappen eller det mest kreative og grandiose som teller. Det kan være alt fra en liten pose med godteri, noen søte øredobber du kom over, eller en god bok. Det viktigste er at du viser at du tenker på han eller henne!

LES OGSÅ: Har du noen gang lurt på hva som er inni Fretex-boksene?

5. Ha virtuelle dater

I dag er det ingen hindringer, enten du bruker Facetime, kjører en videosamtale over messenger på Facebook, eller ringer opp gjennom Skype. Kjør på med virtuelle dater gjennom webkameraet eller på mobilen!

Dere trenger ikke være i samme rom, by eller land for å ha en kosekveld sammen. Klask på ansiktsmaska, ha på den samme episoden av en felles favorittserie, og rett og slett ignorer faktumet at dere ikke er fysisk sammen. La videooverføringa rulle i timesvis!

LES OGSÅ: Fem gode unnskyldninger for å droppe en date nå når det er kaldt