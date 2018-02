Da Bjørn (29) mistet oljejobben, ble han hvalsafari-kaptein

– Det var litt impulshandling. Jeg så en stilling på Instagram som kaptein på seilbåt i Tromsø, og blant 50 søkere fikk jeg jobben. Samboeren og jeg hev oss rundt, solgte bilen og leide ut leiligheten og dro til Tromsø, forteller 29-åringen.

Der har de vært siden midten av november og både han og samboeren, Epifany Echegoyen, jobber for Pukka Travels i vinter mens de er i Tromsø.

– Det er utrolig flott her, men det var litt kaldt i starten for en siddis, med temperaturer ned mot 15 kuldegrader. Heldigvis akklimatiseres man fort, nå føles 5 kuldegrader som plussgrader, sier Foldøy.

LES OGSÅ: Anine (20) fra Trondheim er eneste norske jente i denne modellkonkurransen

Nordlys, delefiner og sjøsyke

Flesteparten av turistene er på jakt etter nordlyset. Å ta turister med ut på fisking er også en bit av jobben. Samtidig får turistene ta aktivt del i seilingen.

– Vi seiler nesten hver dag ut fra Tromsø. Bortsett fra hvalsafari, har vi mange turer nattestid for å vise turistene nordlyset. Det har blitt mange flotte turer. Mange kommer jo hit for å få oppfylt en drøm om å se nordlyset, sier Foldøy.

Foldøy er kaptein på en katamaran. I tillegg til å jakte på nordlyset, går turene ofte opp Kvalsundet. Ofte besøker han også vraket av «Tirpitz», det tyske slagskipet som ble senket i 1944 av britene.

LES OGSÅ: Børge (29) sov over 100 netter i telt i fjor - her er hans beste turtips

Han har ikke angret på tross av at de arktiske farvannene ikke er for pingler.

– Vi hadde med en gruppe unge turister som ønsket til fart og action. Dette var på en ganske ruskete dag, og vi pleier bare å seile i lesiden av øyene rundt når det er slik. Men vi skjønte at de tålte litt og tok turen ut i bølgene. Men like før vi kastet loss, hadde et eldre par fra Spania kommet om bord. Det viste seg at de ikke forsto engelsk veldig godt, og ikke hadde skjønt hva de hadde sagt ja til. For oss ble det noen timer med vasking etterpå, men de tok det fint, sier Foldøy, som legger til at de alltid seiler på passasjerenes premisser.

Men det er tross utfordringer med været overvekt av positive opplevelser.

– Vi fikk en gruppe delfiner opp til båten.

– Delfiner?

– Ja, jeg trodde først det var niser, men disse var større og det viste seg å være delfiner. De fulgte båten i flere timer, sier Foldøy.

LES OGSÅ: Da Ida var 19 år hadde hun syv deltidsjobber. Nå driver hun egen butikk

Prøver å skille seg ut

Til våren drar Foldøy tilbake til Stavanger.

Her jobber han mye et firma som tilbyr blant seilturer i Stavanger-regionen til turister.

Målet er å gi turister Stavanger-opplevelser, ofte litt utenfor de typiske guide-rutene. Sammen drifter de seilskuta Herborg.

– Det blir spennende å se, jeg tror det blir en god vår. Mye tyder på det. Men det er viktig å skille seg ut, vi forsøker å finne konsepter som gjør at vi skiller oss ut. Det er vanskelig å vite hva som fenger. Vi leker blant annet litt med tanken på en jacuzzi på båten, og dermed kunne tilby jacuzzi-cruise i Byfjorden, sier Foldøy.

Er det noe som engasjerer deg ekstra mye? Skriv til oss! Send debattinnlegg til trd.by@adresseavisen.no