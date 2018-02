Gunhild er selverklært uromantisk, men bruker fritiden på å vie trønderske brudepar

Gunhild Foss Heggem (32) fra Trondheim jobber egentlig som høyskolelektor ved Luftkrigsskolen i Trondheim, men fritiden bruker hun blant annet til å vie brudepar for Human-Etisk Forbund.

- Vi kan nok si at jeg har holdt rundt 30 vielser. Det har vært forskjellige steder, som i Trondheim, Meråker, Oppdal og på Frøya. Det har stort sett vært trøndere, forteller hun til Trd.by.

Selv har hun vært medlem av Human-Etisk Forbund siden hun var konformasjonsleder i 2004. I 2013 fikk hun den nødvendige sertifiseringen for å kunne vigsle par humanistisk.

Ingen romantiker

- Er du romantisk selv?

- Nei jeg er nok ikke det, jeg har aldri vært opptatt av bryllup eller det som hører med av klær og blomster og alt sånt. Jeg har et pragmatisk syn, selv om jeg riktignok er gift selv. Vennene mine hadde nok kanskje ikke sett for seg meg som viglser, forklarer Heggem.

Hun beskriver seg selv som lite sentimental, noe som kan være en fordel i den jobben hun gjør.

- Det er flotte, rørende ting du får være med på, det er en stor dag for de som skal gifte seg. Med fin musikk og ramme med rørte gjester, kan den lettrørte kanskje ha litt utfordringer til tide. Da hjelper det at man står støtt i usentimentaliteten, ler hun, selv om hun innrømmer at hun blir rørt.

- Har alle disse vigslene gjort deg mer romantisk?

- Nei, det har nok ikke blitt noe mer romantiker av meg, men jeg blir utrolig ydmyk. Det å få være med på denne dagen, som er en festdag, er utrolig stas. Det er flott å se, og artig å få være med på.

Fakta: Humanistisk vigsel Seremonien til en humanistisk vigsel er knyttet til livssynshumanismen, og er dermed ikke livssynsnøytral.

I 2017 viet Human-Etisk Forbund 734 par på landsbasis

92 av parene var fra Trøndelag

Så langt i år har 531 par meldt at de ønsker å gifte seg humanistisk

51 av årets par er fra Trøndelag

Kilde: Human-Etisk Forbund

Valentinsdagen som bryllupsdag?

- Er det populært å gifte seg på valentinsdagen?

- Det kan jeg nesten ikke svare på, det vet jeg rett og slett ikke. Men vi får ikke noe «rush» av vielser i Trondheim i alle fall. Jeg tror ikke jeg har viet noen denne dagen, ikke som jeg har registrert. De fleste vigslene holdes mellom juni og august.

Konstituert seremonisjef i Human-Etisk Forbund, Tale Pleym, kan faktisk fortelle at ingen par - hverken i 2017 eller i år – har valgt humanistisk vigsel 14. februar.

- Vi tenker at denne dagen er en fantastisk dag å ha som bryllupsdag. Valentinsdagen handler ikke bare om det kommersielle, men den kan også være en fin dag å feire kjærligheten og gifte seg på. Det er på en hverdag i år, men brudeparet klare kanskje å samle venner og familie likevel. Et vinterbryllup utendørs, med snødekte trær og kanskje et bål, høres ikke det romantisk ut?, foreslår Pleym.

For Gunhild Foss Heggems del vil årets første vielse finne sted 1. mai.

- Jeg har termin i slutten av juli, derfor blir min siste vielse 29. juni. Det blir litt risikabelt med vielser etter det, ler hun.

