Hva funker best - billigbørstene eller tannkostene som koster mer?

Lenge til studielånet kommer, og det er viktigere ting å bruke å bruke pengene på enn å bytte ut tannkosten som har stått i hylla på badet i snart fire måneder...?

På pauserommet til Arkaden Tannhelse i Stavanger sentrum plukkes og kikkes det på ulike tannbørster og tannkremer.

– Det viktigste er at du pusser ordentlig og kjøper en tannbørste som er så myk som mulig, sier tannlegen Markas Irlinas.

I de ulike dagligvarebutikkene får man kjøpt tre- og firepakninger med tannbørster til så lite som seks kroner med kjedenes egne merker.

For én tannbørste av et velkjent merke, må du gjerne ut med seks ganger så mye.

Byas fikk tannleger til å gi sin vurdering av rimeligere tannbørster og tannkremer.

Folk pusser for hardt

Tannlegene hos Arkaden sammenligner tannkremene med dyrere alternativer. Den vesentlige forskjellen ligger i fluorinnhold og tilstanden på tannstellet til tannpusseren.

– Alle tannkremene på bordet har godt nok fluorinnhold, så jeg ser ingen grunn for at man ikke skal kunne kjøpe billigere tannkrem om man har normale tenner uten problemer, sier tannlege Moe Reza.

For en person uten problemer med munnhygiene eller dårlige tenner, vil det gå helt fint å kjøpe en tube til syv kroner og en pakke med billige tannbørster. Tannlegene har derimot en anbefaling.

– Generelt sett er medium for hardt. Folk pusser tennene for fort og foretrekker derfor en hardere tannbørste som gjør at du føler at det blir renere. Med myke (soft) tannbørster må man bruke ekstra tid, noe mange ikke gidder, sier tannlege og leder for tannlegeforeningen i Rogaland Markas Irlinas.

Fun facts om tannpuss Såpestoff i tannkrem: I de fleste tannkremer man kjøper i dagligvarebutikken finner man såpestoffet NLS (Natrium Lauryl Sylfate) som gjør at det skummer når man pusser. Dette er mer en psykisk effekt fordi man er vant med at såpe skummer og tror det må det for at det skal bli rent. For noen kan dette stoffet føre til irritasjon i munnhulen og after (munnsår) .

I de fleste tannkremer man kjøper i dagligvarebutikken finner man såpestoffet NLS (Natrium Lauryl Sylfate) som gjør at det skummer når man pusser. Dette er mer en psykisk effekt fordi man er vant med at såpe skummer og tror det må det for at det skal bli rent. For noen kan dette stoffet føre til irritasjon i munnhulen og after (munnsår) . Ikke skylle munnen: Man skal faktisk ikke skylle munnen etter tannpussen, så lenge det ikke er med fluorskyll. Skyller du tannkremen vekk med vann, fjerner du effekten av fluoren som helst skal ligge som et lag på tennene etter puss.

Forskjell på børstene

Tannlegene og tannpleierne på Collosseumklinikken i Stavanger er nettopp ferdig med lunsjen. Tannlege Kjetil Kaland benytter muligheten til å teste en av børstene.

– Man ser litt hvorfor prisene er forskjellige. Det har med hvor mye forseggjort de er med forskjellige buster slik at man skal komme til steder, sier han og ser på én i hver prisklasse.

De avskriver heller ikke de rimeligere børstene, men som tannlegene på Arkaden, har de noen ting å peke på.

– Det er viktig med myk børste, men det viktigste er hvordan du pusser, sier tannpleier Mari Simonsen.

Når det kommer til tannkremen, mener de at så lenge det er fluor og man ikke har problemer med tennene, er det ikke store forskjellen på tannkremene bortsett fra pris.

– Finn en tannkrem med fluor du liker smaken på og puss godt, så går det fint, sier Kaland.

Tips fra tannlegene:

1. Spis sunt og variert

2. Minst mulig brus og godteri

3. Bruk tanntråd!

4. Puss godt uten hastverk

